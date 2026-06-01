Los tesoros del Hércules rescatados del naufragio

Año duro en lo deportivo, sin premio, sin pelea digna, sin capacidad para competir con solo una semana en puesto de promoción de ascenso, la primera del curso. Después todo fue penar hasta el gris desenlace. Sin embargo, y a pesar de asumir el fracaso, en el Hércules se está convencido de que el problema no ha sido estructural, que la confección del equipo es buena y prueba de ello es el valor de mercado de los integrantes más jóvenes de la plantilla.

La comisión deportiva defiende que solo con cuatro de sus activos podría obtener dos millones de euros en caso de llevarse a cabo su venta. Concretamente, se refiere a Alessandro Blazic, Samu Vázquez, Javier Rentero y Mehdi Puch. La entidad blanquiazul no arranca la planificación valorando estas posibles salidas, pero, como ya ha recordado la propiedad en sus círculos de confianza, ninguno de sus futbolistas en propiedad es intransferible, todos son susceptibles de entrar en una negociación de traspaso siempre que el importe se ajuste a la valoración que se le da dentro de la SAD controlada por la familia Ortiz.

Mehdi Puch busca el pase durante un partido de la segunda vuelta en el Rico Pérez. / Jose Navarro

Medio millón de euros sería el precio medio de los cuatro hombres nombrados. Por encima de ellos se encuentra Oriol Soldevila, que era, sin duda, el principal activo del Hércules antes de su lesión. Según los informes de mercado, las cuatro piezas más apetecibles para cualquiera que desee pescar en el vestuario blanquiazul son el portero con doble pasaporte alemán y esloveno, el lateral diestro, el ex central del Alcorcón y el mediapunta franco parisino.

A favor de Blazic juega su juventud (solo 19 años), su formación (cantera del Colonia) y sus actuaciones supliendo a Carlos Abad, al que le ha conseguido arrebatar la titularidad después de que el segundo capitán hubiera alcanzado la forma después de su operación de apendicitis. Beto Company quiere asumir el riesgo de conservar la rivalidad entre dos primeros espadas en el marco a pesar de lo que supone de desgaste para ambos compañeros bajo los palos, pero arriba, en los despachos, no se opondrían a una venta si alguien pagara lo que consideran que vale.

Lesiones inoportunas

La lesión ósea que le mantendrá apartado de los entrenamientos hasta casi el final del mercado le resta potencial mercantil este verano y el preparador valenciano lo celebra. Los otros tres nombres que dan brillo al catálogo blanquiazul han firmado buenas actuaciones a título individual, todos se han mostrado, y si no han sido más regulares y más exuberantes ha sido por contagio con el resto. Samu Vázquez ha mejorado sus prestaciones con respecto a su debut en la categoría de la mano de Torrecilla, aunque todavía no ha tocado su techo, en parte, por la lesión muscular que le dejó dos meses sin competir; Mehdi Puch ha expuesto sus cualidades con el balón, su visión de juego y sus facultades para mover al equipo y dar el último pase; y Javier Rentero, pese a su tímido arranque liguero, se ha consolidado como un pilar atrás, un defensor sólido, difícil de eliminar al que tampoco le falta ni contundencia ni velocidad. Costó 100.000 euros y el Hércules considera que si ahora lo vendiera ganaría bastante más.

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Pero la joya de la corona, con Nico Espinosa y Roger Colomina pendientes todavía de la extensión de sus contratos, y Andy Escudero aún en fase de desarrollo, es Oriol Soldevila, por el que en los últimos días de mercado del último verano el propietario de la SAD blanquiazul ya rechazó ofertas serias, aunque todas ellas muy alejadas de los dos millones de euros que considera el club que vale de base el atacante catalán que le marcó un "hat-trick" al Barça de Xavi Hernández en Copa del Rey cuando aún era un chaval en las filas del Intercity. Solde va a cumplir en breve 8 meses fuera de los terrenos de juego. Aún le falta margen de recuperación, así que lo normal será que inicie el curso próximo en Alicante.