Villarreal B, único rival del Hércules que inicia con buen pie el play-off de ascenso a Segunda

Comenzó la promoción de ascenso a Segunda División y lo hizo con un solo equipo del grupo 2 de Primera RFEF ganando. De los cuatro clubes que han rivalizado con el Hércules esta temporada, solo el Villarreal B ha sido capa de imponerse en la ida de las semifinales. Lo hizo con un cómodo 2-0 sobre el Zamora, que dispone del factor cancha a favor al finalizar la liga regular en la tercera plaza del grupo 1. Cuarto concluyó el conjunto que entrena David Albelda.

Los tantos de Ayman y Gaitán dejaron encarrilado el encuentro al cuarto de hora de juego. La vuelta se resolverá el domingo en el estadio Ruta de la Plata en un envite que comenzará a las 18:30 horas y en el que los zamoranos están obligados a remontar, aunque les vale con igualar la eliminatoria y mantener el resultado durante la prórroga. En ese caso, avanzarían ellos a la final por haber logrado mejor clasificación, no se contempla la tanda de penaltis para desempatar.

El Europa no pudo pasar del empate en Can Dragó contra el filial del Celta. Uno a uno al final de los 90 minutos y todo abierto para el desenlace este domingo en el Municipal de Berreriro, en Vigo, a las 16:15 horas. Tampoco pudo ganar el Atlético Madrileño, que se quedó sin marcar y sin encajar goles en El Toralín. La Ponferradina de Slavy necesitará ganarle al bloque de Fernando Torres en Alcalá de Henares este sábado, a las 18:30 horas para seguir aspirando al ascenso dado que finalizó la competición cuarto y los colchoneros, terceros.

Paradójicamente, quien peor lo tiene del grupo del Hércules es quien más alto llegó en la tabla clasificatoria. El Sabadell, que rivalizó por el título de campeón con el Eldense hasta el final y terminó siendo segundo, sufrió una dura derrota en el Alfredo di Stéfano (2-0) y necesitará, como mínimo, contrarrestar esa diferencia de goles para meterse en la final. Esta será la eliminatoria que se decida antes. Será el viernes, 5 de junio, a las 21 horas, en la Nova Creu Alta.

Todos los partidos se pueden ver a través de los operadores que integran el Canal Lineal de la Federación, al que se ha unido Dazn en esta promoción de ascenso. El resto son LaLiga+, FC Play, Movistar, Orange, +Media, +Movil, Digi, Euskaltel y Telecable.

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Cuadro de resultados del play-off de ascenso a Segunda División-LaLiga Hypermotion. / RFEF

Los cuatro vencedores de esta semifinal avanzarán a la ronda definitiva y los dos campeones serán quienes acompañen a los dos Deportivos, Tenerife y Eldense, en la Liga Hypermotion la temporada que viene, algo que se conocerá una semana antes de que finalice este mes.