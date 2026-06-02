Mangada y Retuerta se despiden del Hércules

Tanto Carlos Mangada como Alberto Retuerta ya saben de forma oficial que no seguirán en el Hércules la próxima temporada. Ninguno entra en la idea de plantilla sobre la que trabaja la comisión deportiva y son libres para negociar con quien consideren dado que no hay ninguna posibilidad de que les llegue una propuesta de extensión de contrato de la SAD propiedad de la familia Ortiz.

El centrocampista alicantino, de 25 años, regresó al equipo de su ciudad en el verano de 2023 para comandar el centro del campo blanquiazul en Segunda RFEF y, de paso, recuperar a un jugador formado en su cantera antes de vivir nuevas experiencias en los filiales de Villarreal y Espanyol de Barcelona, desde donde volvió a casa.

El alicantino fue uno de los protagonistas del ascenso del equipo a Primera Federación durante su periplo herculano. Sin embargo, como le sucedió a otros pilares importantes de aquel proyecto que tuteló Rubén Torrecilla, el salto de categoría no coincidió con un paso al frente del jugador, que ha ido perdiendo protagonismo en las alineaciones y relevancia en el juego con el paso de los partidos, de ahí que se haya decidido buscarle alternativa en el nuevo modelo que preconiza Beto Company.

Comunicado de despedida de Carlos Mangada tras conocer que no recibirá oferta de renovación. / Instagram

En una carta de adiós, Mangada se dirige a la afición y al entorno del club, explicando que la decisión supone "una despedida muy dura", aunque destacó que siempre llevará consigo la experiencia de haber vivido un ascenso con el equipo de su ciudad.

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Retuerta, por su parte, pone fin a su tercera etapa en el Hércules, ya que en las dos primeras llegó como cedido en el mercado de invierno para, posteriormente, firmar por dos temporadas. El lateral madrileño, pese a disputar 55 partidos entre las dos últimas campañas, nunca ha llegado a ser indiscutible en las alineaciones del Hércules, y tampoco se ha reivindicado sobre el césped cuando las bajas de los compañeros de demarcación le han dado la opción de participar de manera más regular.