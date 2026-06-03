El Hércules pone la directa en la operación salida

A los adioses oficiales de Carlos Mangada y Alberto Retuerta, anunciados el pasado martes, le siguen otros cinco este miércoles. Los defensores Alejandro Sotillos, Nacho Monsalve y Adrián Bolo, el centrocampista Fede Vico y el mediapunta Antonio Aranda no serán futbolistas del Hércules en la temporada 2026-2027. El club blanquiazul, que ha puesto la directa en materia de salidas, ha anuciado a lo largo de la mañana que los cinco futbolistas no seguirán en el futuro proyecto, que seguirá encabezado por el técnico Beto Company.

De los siete ya anunciados, todos terminaban contrato el próximo 30 de junio... excepto dos. Las marchas más llamativas —no por rendimiento, pero sí por situación contractual— son las de Bolo y Nacho Monsalve, que contaban con un año más de vinculación a la entidad. Sin embargo, como ya publicó este periódico, la comisión deportiva estudiaba llegar a un acuerdo con ambos para su salida tras una temporada en la que, por motivos distintos, sus prestaciones no han cumplido con las expectativas.

Adrián Pérez 'Bolo', trabaja en el Rico Pérez en una sesión programada en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

Monsalve, siempre que ha estado disponible, ha compartido eje de la zaga con Javier Rentero. Pero el problema del central madrileño reside en los distintos problemas musculares que le han acompañado a lo largo del curso, limitando su participación a apenas 22 partidos (21 de ellos como titular). Por su parte, Bolo apenas ha tenido protagonismo en un proyecto en el que casi siempre ha sido considerado como el cuarto central de la plantilla.

También era previsible la no continuidad de Fede Vico. El centrocampista de 31 años apenas ha sumado 226 minutos desde su llegada en marzo, cuando restaban todavía 10 jornadas por disputar. Pese a que entró con buen pie en la dinámica del equipo, aportando rigor a cuentagotas en un centro del campo plagado de lesiones, su irrupción en el equipo se quedó a medias. Con solo dos partidos como titular, y un gol para la mochilla en la jornada 37 frente al Algeciras, abandona Alicante para buscar acomodo en el que será el 13º equipo de su dilatada carrera.

Fede Vico, molesto, golpea la pelota con la pierna izquierda durante el Alcorcón-Hércules. / LOF

Antonio Aranda y Alejandro Sotillos representan el caso de dos perfiles que llegaron en verano de 2024 con nombre. Pero que tras dos campañas sin continuidad, deberán de probar suerte en otra plaza. Aranda fue uno de los primeros fichajes de la comisión deportiva tras el ascenso a Primera RFEF. Llegó con la validación del entonces técnico Rubén Torrecilla, ya que habían coincidido en el filial del Granada. Pero nunca logró dar una mínima continuidad al talento futbolístico innato que ostenta. El mediapunta abandona el club tras 57 partidos, tres goles y cinco asistencias. Mucho menos de lo esperado cuando dejó Lugo para probar suerte en Alicante.

SITUACIÓN CONTRACTUAL DEL HÉRCULES CF CON CONTRATO Porteros Carlos Abad

Sandro Blazic Defensas Samu Vázquez

Jorge Galvañ

Javier Rentero Centrocampistas Mehdi Puch

Ben Hamed

Sergio Gutiérrez 'Guti'

Andy Escudero Delanteros Oriol Soldevila

Alberto Toril

Fran Sol Sin contrato Javi Jiménez

Roger Colomina

Richie Dappah

Nico Espinosa Cedidos que regresan a sus clubes Josep Calavera (CD Tenerife)

Unai Ropero (Deportivo Alavés)

Jeremy de León (Real Madrid) Cedidos que regresan al Hércules Rubén Cantero (vuelve del Xerez Deportivo)

Rafael de Palmas (vuelve del CD Teruel)

Carlos Rojas (vuelve de FC Epicentr ucraniano) Bajas confirmadas Alberto Retuerta

Carlos Mangada

Antonio Aranda

Fede Vico

Alejandro Sotillos

Adrián Bolo

Nacho Monsalve

Similar es el caso de Sotillos. El central alternó posición con Josema durante la campaña 2024-2025 como acompañante de Antonio Montoro, pero este curso ha perdido mucho protagonismo. El tándem formado entre Javier Rentero y Nacho Monsalve le ha llevado al banquillo durante gran parte de una temporada en la que, eso sí, dejó uno de los momentos de la temporada anotando el 2-1 en el último minuto del derbi contra el Eldense. En marzo sufrió una rotura del ligamento colateral medial y otra en el menisco interno, de las que todavía sigue recuperándose... ahora sin el amparo de ningún club.

¿Más bajas?

A la lista de las siete bajas ya oficializadas, el Hércules podría seguir engrosando la cifra con otras marchas, ya sean forzadas o tras no llegar a un acuerdo. Richie Dappah, Roger Colomina, Javi Jiménez y Nico Espinosa también finalizan contrato el próximo 30 de junio, siendo el extremo alicantino el único que ha recibido una oferta formal a día de hoy.

Fran Sol festeja el 1-0 frente al Nàstic que anotó de cabeza en Alicante en el último partido de la temporada. / Áxel Álvarez

También acumula papeletas para abandonar el club Fran Sol, pese a que sí tiene contrato para la próxima campaña. Su gesto a la grada en la última jornada, en la que mandó callar a un sector del Rico Pérez, tampoco ayuda para que el pichichi de esta temporada siga como blanquiazul el próximo año.

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Junto al ariete, otros candidatos a salir son el centrocampista Ben Hamed y el extremo Carlos Rojas, que regresa tras su cesión en la liga ucraniana. Además, se marchan del Hércules tres futbolistas cedidos: el centrocampista Josep Calavera, el mediapunta Unai Ropero y el extremo Jeremy de León. Solo con los dos primeros la comisión deportiva blanquiazul se podría plantear pujar por ellos para volver a tenerles en sus filas el próximo curso.