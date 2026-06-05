Ben Hamed se queda en el Hércules... de momento

La continuidad de Ben Hamed, con contrato en vigor en el Hércules, no peligra... de momento. El centrocampista, a pesar de su curso irregular, por debajo de las expectativas iniciales, seguirá en Alicante, aunque no lo hará, inicialmente, con un rol dominante después de no haber sido capaz de encadenar actuaciones brillantes en su primer año como blanquiazul. En buena parte, esto es así, porque la comisión deportiva tiene decidido dejar sin ficha a Roger Colomina hasta después de Navidad.

Ben Hamed ha sido uno de los hombres con más minutos del plantel. Ha disputado 36 partidos. Solo se ha perdido un par de fechas y en ambas fue por culpa de las amonestaciones, dado que ha completado dos ciclos de tarjetas amarillas. Ha sido titular en 28 ocasiones, pero completos ha vivido 18 envites. Es, sin duda, uno de los nombres propios de un curso gris a nivel coral, y seguramente eso no ha beneficiado a quien fue el primer fichaje del Hércules esta campaña.

El camerunés no ha encontrado su lugar en el centro del campo. Su físico privilegiado le ha permitido resolver muchas carencias estructurales, o al menos intentarlo, aunque esa supuesta versatilidad no le ha jugado a favor, dado que sus condiciones brillan en un contexto muy particular, jugando de cara, corriendo hacia la portería contraria en campo abierto, llegando al área. La contención, el buen posicionamiento táctico y la capacidad de pase no son cualidades que le definan, por eso, fuera de lugar, aunque ayuda por su derroche, tiende a cometer errores, muchos muy graves.

Ben Hamed pierde el control del balón durante un partido en Alicante esta temporada. / ALEX DOMINGUEZ

Esa predisposición al fallo y a la pérdida en zonas del campo peligrosas, con el equipo proyectado en ataque, han llevado a la comisión a valorar su posible marcha antes de tiempo, pero, de momento, en la estructura sobre la que se trabaja para el comienzo de la pretemporada, sigue habiendo espacio para el centrocampista africano, que en julio cumplirá 24 años, es decir, que todavía dispone de margen para mejorar sus prestaciones y ser un activo de la SAD propiedad de la familia Ortiz.

Ben Hamed ha marcado dos tantos, uno menos que el curso anterior en Amorebieta, donde se perdió buena parte del desenlace liguero por una lesión de rodilla de la que se restableció plenamente. Su excelente golpeo se ha visto poco en Alicante y eso es algo que Beto Company está decidido a desbloquear acercándole a la portería rival.

Evolución favorable

La ausencia de Roger Colomina, recuperándose de la grave lesión articular sufrida en Alcalá de Henares, en el enfrentamiento con el filial del Atlético de Madrid, el pasado 8 de marzo, le deja un hueco que, de no haber tenido el barcelonés que pasar por el quirófano, ahora estaría en discusión.

Roger Colomina festeja un gol con Ben Hamed en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

El mediocentro de Sabadell no regresará a la competición hasta enero. A entrenar empezará antes si todo sigue como hasta ahora en su evolución, pero para competir habrá que esperar hasta enero, en el mejor de los supuestos. El centrocampista catalán, de los pocos supervivientes del último ascenso blanquiazul que siguen en plantilla, renovado de forma automática para demostrarle la confianza ciega en sus posibilidades, estará sin ficha en los primeros meses de liga, y será inscrito cuando se abra el mercado, bien ocupando alguna vacante, bien quedándose con la licencia profesional de algún corte invernal.

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El deseo de la comisión deportiva es contratar ahora a un jugador del perfil de Colomina para darle dinamismo al doble pivote mientras regresa el barcelonés y se pone a tono. De momento se han concretado las salidas más urgentes, pero todavía no se ha cerrado ese capítulo. Falta resolver la situación de Fran Sol y escuchar la respuesta a sus renovaciones de Nico Espinosa y Javi Jiménez.