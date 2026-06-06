Unai Ropero ve lejos seguir en el Hércules

La probabilidad de que Unai Ropero repita curso la temporada que viene en Alicante es muy baja en este punto de la planificación estival. El Hércules, después de un primer sondeo, no ve factible una reedición del préstamo después de valorarlo seriamente en un primer momento, y el futbolista tampoco contempla como principal objetivo volver a vestir de blanquiazul fuera de su ciudad. El vitoriano está decidido a iniciar la pretemporada con el primer equipo y convencer a Quique Sánchez Flores de que puede haber espacio para él en la primera plantilla.

La posibilidad de que eso termine sucediendo es baja, pero el convencimiento de que necesita intentarlo no se le va al atacante vasco después de dos campañas lejos de casa, la primera en Elda y la segunda en el Rico Pérez, con más protagonismo en el equipo de la capital. Unai Ropero firmó una extensión de contrato con el Deportivo Alavés hasta junio de 2028. Todavía tiene margen de mejora porque en noviembre cumplirá 25 años, pero tampoco se puede descuidar, el momento de demostrar que existe hueco para él en la élite es ahora.

Unai Ropero intenta llegar al balón mientras el portero del Ibiza, Juan Ramírez, se lanza para desactivar la jugada. / ALEX DOMÍNGUEZ

Facultades técnicas le sobran, pero ha de mejorar la condición física para sacar su fútbol a la velocidad a la que se juega en el fútbol profesional. El Hércules y Beto Company estarían encantados de poder disponer del delantero vasco en el nuevo proyecto, el tercero seguido en la tercera categoría, pero el trabajo de planificación se está llevando a cabo sin contar con esa posibilidad porque, a estas alturas del verano, ni el Alavés ni el propio jugador han mostrado predisposición a repetir experiencia.

El atacante vasco firmó una renovación hasta 2028 y está decidido a convencer a Quique Sánchez Flores para quedarse... aunque con pocas opciones de éxito

Si finalmente Unai no logra hacerse con una de las fichas profesionales del cuadro vitoriano en Primera División, el siguiente paso será buscarle acomodo en Segunda. El filial alavesista cayó en la primera ronda del «play-off» de ascenso a Primera Federación frente al Jaén que entrena el exherculano Manolo Herrero, que es quien finalmente ha logrado dar el salto y plantarse en el tercer peldaño del balompié nacional. De modo que ese destino cerca de casa, con los suyos, parece descartado. En Segunda RFEF firmó su tope realizador, 19 goles en la 2023-2024.

Si finalmente se queda sin plaza en la Liga EA Sports, su club buscaría cederlo a un Segunda División, preferentemente

Unai Ropero, durante el calentamiento en su último partido como futbolista del Hércules, de momento. / Álvaro Egea / HCF

Para que Unai Ropero termine recuperando su sitio en el vestuario blanquiazul tienen que concurrir muchas circunstancias que ahora mismo no están próximas, por lo que habría que predisponerse para una operación a largo plazo, algo que el Hércules no está contemplando porque considera que con Oriol Soldevila de vuelta al equipo, ese perfil está perfectamente cubierto, dado que la intención es formar dos buenas bandas para que tanto el catalán como Andy Escudero puedan jugar más por dentro, más cerca del área, participando más en la circulación y siendo determinantes en las llegadas al marco rival durante la acción ofensiva.

La temporada de Unai en el Hércules ► 24 años tiene el delantero vitoriano, propiedad del Alavés, de Primera División. ► 33 partidos ha disputado esta temporada con el Hércules, 30 de ellos como titular. ► 6 goles ha marcado este curso en Primera RFEF. Con el filial del Alavés, en 2ªRFEF, metió 19 en la 23-24. ► 3 asistencias: ha repartido en un curso en el que seis puntos del equipo han llegado gracias a él.

Los números de Unai Ropero han sido buenos, ha respondido a las expectativas y eso que no ha podido desenvolverse como segundo delantero, la posición en la que explota mejor sus facultades. Tendido en la banda izquierda ha respondido bien, lo mismo que cuando le ha tocado ejercer de delantero centro por el bajo rendimiento de Fran Sol.

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En total ha marcado media docena de goles y ha repartido tres asistencias que han acabado suponiendo tantos para el Hércules. Dos de sus dianas han supuesto seis puntos directos, así que es lógico que el conjunto alicantino, a través de su comisión deportiva, se haya interesado por la opción de prorrogar el vínculo, pero la respuesta, de momento, y a corto plazo, no varía, ni por parte de su club de procedencia ni por él mismo, que sigue empeñado en triunfar en el club de su vida.