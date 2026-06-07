El Hércules se plantea vender a Carlos Rojas antes del inicio de temporada

El futuro de Carlos Rojas, de partida, no parece ligado al proyecto que empezará entrenando Beto Company el curso que viene. El Hércules confía en recibir una oferta apetecible para traspasar al extremo conquense con pasaporte colombiano. Su protagonismo en el Epicentr Kamyanets-Podilskyi de la Premier ucraniana, con tres goles y dos asistencias en 11 partidos, y mucha participación ofensiva puede valerle al conjunto alicantino un ingreso con el que poder potenciar la confección del vestuario que buscará el asalto a Segunda División a partir del mes de agosto.

El atacante, propiedad de la SAD de la familia Ortiz, es uno de los que más llaman la atención de todos los futbolistas que tiene en nómina el conjunto blanquiazul, que desde la venta de Abde al FC Barcelona ha puesto en marcha un modelo de negocio que consiste en adquirir talento joven para poder exportarlo después y obtener rédito con ello que contribuya a seguir ambicionando la vuelta al fútbol profesional desde las competiciones RFEF, que generan escasos ingresos para sus participantes.

Carlos Rojas, que pertenece a la generación de jugadores de 2002 que pasaron por la selección española sub-19, ha estado siempre en la agenda de las direcciones deportivas por sus condiciones y su desequilibrio, pero todavía no ha acabado de mostrarse regularmente, algo que se confía que pase. Le ocurrió al Atlético de Madrid, que se lo llevó a su fútbol base desde las escuelas de fútbol formativo de Cuenca, y también al Real Murcia, desde donde acabó saltando al Hércules después de protagonizar dos años compaginando actuaciones estelares con muchas semanas grises. Carlos Rojas no es un deportista que se arrugue, que se deje aplastar por la crítica, de hecho va sobrado de carácter, y no siempre le juega a favor. Prueba de su arrojo fue que aceptó sin reparos su salida a una liga tan alejada de su realidad como la ucraniana.

Carlos Rojas corre con la pelota mientras es perseguido por un defensor del Cartagena. / Pascual Méndez / LOF

Compañero de generación de talentos jóvenes como Pablo Cuñat, Álvaro Aceves, Alejandro Iturbe, Álvaro Carrillo, Rafa Marín, Pablo Barrios Alejandro Fernández, Diego López, Hugo Bueno, Stefan Bajcetic, Javi Guerra, Fran Pérez, Samu Omorodion e Ilias Akhomach, el conquense no logró convencer al entonces seleccionador Santi Denia para ser un fijo en la Rojita.

200.000 euros... o más

El Hércules está convencido de que su extremo es objeto de deseo de varios clubes extranjeros, de hecho ya ha habido peticiones de precio por el atacante, que acaba de cumplir 24 años y tiene toda su carrera deportiva por delante. Pero si la propuesta para realizar el traspaso no está por encima de los 200.000 euros es probable que se busque una solución alternativa para que siga creciendo si Beto Company no le ve como la principal opción para la banda, ahora que la comisión deportiva está decidida a firmar a dos jugadores de máximo nivel para aportarle desborde al ataque blanquiazul desde los dos extremos.

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Desde que vistió por primera vez la camiseta EMF Cuenca, Carlos Rojas soñaba con jugar en Primera División. Las aventuras en el Atlético de Madrid y en el Almería no se lo facilitaron, pero lo continúa teniendo como meta personal y profesional. El Hércules considera que posee en propiedad a un gran jugador de futuro, pero el tiempo pasa y no acaba de explotar. Tal vez su paso por Ucrania le dé el espaldarazo definitivo y, gracias a ello, se pueda llegar a un buen acuerdo de venta ventajoso para las dos partes.