Hércules y Tenerife ven complicado el regreso de Josep Calavera a Alicante

Beto Company estaría encantado de poder contar con Josep Calavera la próxima temporada. Es un futbolista que se ajusta a su modelo de juego y así se lo ha hecho ver al jugador, que se marchó de Alicante con una buena opinión de su entrenador y de sus compañeros de vestuario. Sin embargo, los derechos deportivos del tarraconense pertenecen al Tenerife, que el verano de 2025 le firmó un contrato de tres temporadas que expira el 30 de junio de 2028.

Eso significa que hay que ponerse de acuerdo con el recién ascendido a Segunda División para recuperar una pieza relevante en la estructura que pretende armar la comisión deportiva blanquiazul para la próxima campaña, una en la que la pelea por el salto de categoría apunta a ser una carrera llena de obstáculos.

Álvaro Cervera ya dio el visto bueno a su marcha en calidad de cedido en el pasado mercado invernal. Un peldaño más arriba, la exigencia para hacerse un hueco en el once es todavía mayor, por lo que lo natural será que el catalán acabe obligado a encontrar un nuevo destino.

Ahí entraría el Hércules, dispuesto a asumir su ficha, pero no tanto a abonar un traspaso, que es por lo que estarían apostando ahora mismo los administradores del club tinerfeño. Tanto en Alicante como en la isla no ven imposible la extensión del préstamo, pero no es lo prioritario porque encima de la mesa de la dirección deportiva hay mejores propuestas que la blanquiazul para terminar haciéndose con Calavera, que anhela integrarse en un proyecto dentro del fútbol profesional, aunque es consciente de que con el actual técnico no será sencillo.

El Hércules también, después de un primer sondeo semioficial, coincide en que volver a llevarse al centrocampista no va a ser un camino fácil. No se descarta, pero se es realista y se trabaja con alternativas ante la más que probable marcha del tarraconense a otra plaza.

Josep Calavera pasa la pelota perseguido por Agustín Coscia en la Nova Creu Alta de Sabadell. / PACO LARGO / LOF

La idea inicial es la de mantener a Ben Hamed y Mehdi Puch (además de Colomina en Navidad) para formar dupla en el mediocentro con un pivote de posición de unas cualidades similares a las de Calavera, con fundamentos defensivos sólidos y buen manejo de la pelota. Las lesiones privaron al centrocampista formado en la cantera del Nàstic de entrar con naturalidad en los onces de Cervera. Llegó a Alicante en la segunda vuelta y tampoco terminó de alcanzar su pico de forma óptimo. Aun así fue capaz de sostener al equipo con relativa consistencia en un modelo que asume muchos riesgos, complicado para los que ocupan esa demarcación.

Sus números

El futbolista de Cabra del Camp terminó disputando 14 encuentros con la camiseta del Hércules. Doce de ellos como titular. Ha formado de inicio siempre que ha estado en condiciones de hacerlo, todo lo contrario de lo que le ocurría en Tenerife. Su paso por el Castellón, en Segunda, sigue siendo la mejor versión de Calavera, que ahora trata de dar continuidad a ese momento. Además de la puja por él dentro de España, también han llegado al cuadro canario requerimientos del extranjero, una circunstancia que aceptaría el jugador si al final no tiene hueco en Segunda. Retrasaría ese sueño de ser parte de LaLiga por mejorar notablemente su ficha.

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Calavera avanza con la pelota en el Mini Estadi de Villarreal. / LOF

Ya en enero, el Hércules mantuvo una vívida pugna con competidores duros como el Real Murcia o el propio Nàstic. Terminó ganando esa carrera, pero en ese momento las opciones para el tarraconense eran menores debido a su convalecencia. Ahora, restablecido, el interés por él continúa existiendo fuera de Alicante y la comisión deportiva, que está dispuesta a invertir en talento, quiere hacerlo con futbolistas de un perfil más atacante, más diferencial, y en ese capítulo no cabe el perfil de Josep Calavera, que solo sería accesible para el Hércules si el pivote logra la carta de libertad, una circunstancia que también están deseando todos los demás que le pretenden.