El Hércules congelará los precios en la campaña de abonos 26-27

Todo listo para activar la campaña de abonos de la temporada 2026-2027, la primera con Beto Company al frente del equipo, la tercera consecutiva en Primera RFEF. El Hércules ya tiene decidido el contexto promocional con el que tratará de captar adeptos para el nuevo curso, aunque no se pondrá en marcha hasta después de que finalicen las Fiestas de Hogueras en la capital .

No habrá alteraciones en los precios. El club reeditará los del curso pasado en todos los sectores del José Rico Pérez, eso quiere decir que oscilarán, para quienes renueven sus pases, entre los 120 euros de la grada de animación y los dos fondos, a los 165 de preferente, pasando por los 200 de tribuna alta, los 225 de preferente cubierta, los 340 de la tribuna delantera, los 370 de tribuna cubierta, y llegará hasta los 750 de los palcos VIP y los 1.000 del palco presidencial.

Quienes no hubieran retirado el pase de temporada completa el año pasado, abonarán más por obtenerlo este y, como siempre, los jóvenes y los jubilados dispondrán de un descuento en todas las modalidades de abono disponibles. En principio, la idea es que los portadores del carné de socio de la temporada 2026/27 que renueven su asiento en el estadio tengan reservada su ubicación en la grada, seguramente, hasta el 15 de agosto. Después, se liberaría esa localidad.

Aficionados del Hércules / Alex Domínguez

A pesar del desencanto provocado por el segundo curso sin presencia en el «play-off» de ascenso en otro ejercicio sin lustre, pobre en lo competitivo, no está previsto, inicialmente, rebajar los importes, que se congelan, al considerar que ya están muy ajustados y en ningún caso en el rango más alto que proponen clubes como el Real Murcia, que volverá a rivalizar con el Hércules por un hueco en el fútbol profesional.

Lo que también se mantiene con respecto a la campaña de abonos anterior es la eliminación del punto de venta físico instalado en el centro de Alicante para, en teoría, facilitar el acceso a los interesados. Hace dos veranos se habilitó un puesto de dispensa de carnés en la FNAC de la avenida de la Estación que ya no volverá a reeditarse después de la extinción del negocio cultural y, sobre todo, tras comprobar que no contribuyó a agilizar los trámites, ya que fueron muy pocos quienes optaron por esta vía para adquirir sus pases para todo el curso.

No se contempla a estas alturas negociar con ninguna gran superficie para compatibilizar la dispensa con la que sí se habilitará en el estadio José Rico Pérez, aunque la intención de la entidad blanquiazul es realizar el mayor porcentaje de las ventas a través de la web oficial y reservar un espacio en la tienda oficial o en las oficinas para satisfacer casos muy concretos.

Del mismo modo, se prevé dar continuidad a la iniciativa que se impulsó el verano pasado y que se denominó abono ‘herculanos por el mundo’, con la que se pretendía facilitar a quienes estén fuera de Alicante durante el curso que sigan ligados al equipo. Incluía acceso a dos partidos de liga regular en el Rico Pérez (excluyendo la promoción de ascenso y el día del club, si lo hubiera) y, lo más importante, permite conservar la antigüedad, todo por 29 euros. Para solicitarlo bastó con escribir al correo de información del club, info@herculesdealicantecf.com, indicando los dos encuentros deseados durante la semana en la que se disputaron.

El club, en las últimas campañas, está ofreciendo a los socios que adquieran su carné a través de la web la posibilidad de recibir el documento físico en sus domicilios facilitando la dirección el completar el trámite, añadiendo 3 euros al importe para los gastos de envío.

Crecer o decrecer

El impulso provocado por el ascenso a Primera RFEF el inolvidable 5 de mayo de 2024 llevó a la hinchada a firmar uno de los mejores registros de alta de socios de la última década. Más de 12.000 seguidores acabaron poseyendo un abono en la tercera categoría a pesar de que el objetivo más ambicioso era acercarse a los 10.000.

Aficionados del Hércules levantan sus bufandas mientras suena el himno del club en el Rico Pérez. / HCF

La barrera se rebasó sobradamente y el reto ahora, después de repetir desenlace intrascendente, es acercarse ese techo o, al menos, no sufrir un desplome monumental, algo que no afectaría a la inversión en la confección del equipo porque la mayor parte del desembolso lo asume la propiedad.

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Un aliciente para incentivar la adquisición de pases de temporada será la evolución del mercado de fichajes, centrado, en el caso del Hércules, por la renovación profunda de todas las líneas salvo la portería, que es la única que, si todo transcurre con normalidad, no se moverá, con Carlos Abad y Alessandro Blazic rivalizando por la titularidad desde el minuto uno.