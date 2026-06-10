Cantero se postula para el casting de centrales del Hércules: "Estoy preparado para lo que toque"

El central Rubén Cantero ha finalizado su cesión en el Xerez Deportivo y desde su tierra, Caudete, se prepara para acudir a la pretemporada del Hércules, que empezará previsiblemente en la segunda semana de julio. Después de las salidas de Nacho Monsalve, Alejandro Sotillos y Adrián Pérez "Bolo", el joven zaguero tiene el camino allanado para, como poco, probarse durante el verano a las órdenes de Beto Company.

Y es que el regreso de Cantero a Alicante encaja perfectamente con las intenciones de la secretaría técnica del Hércules, que pasan por fichar a dos centrales puros que compitan con Javier Rentero y que sean funcionales al estilo de juego de Beto. Cantero, próximo a cumplir los 22 años, no ocupa ficha sénior, pero ese detalle administrativo, si bien es un aliciente, no es el principal reclamo del caudetano para adjudicarse la cuarta plaza de su demarcación.

El zaguero es un futbolista diestro pero con posibilidad de jugar en los dos perfiles, rápido y con buena salida de balón, esto último acreditado por su paso por la cantera del FC Barcelona. Una serie de aptitudes que le hacen bueno para el estilo de juego de Beto, y que pueden ayudarle a cumplir el objetivo que ha confesado esta semana en declaraciones a Radio Villena: "Tengo las aspiración de llegar ahí, ser importante y poder ascender al Hércules".

"Tengo las aspiración de llegar, ser importante y poder ascender al Hércules" Rubén Cantero

El futbolista estaba en la emisora villenera promocionando un torneo de fútbol sala en su localidad natal, y ahí aprovechó de dejar claras sus metas para el próximo curso. "Quiero hacer una buena pretemporada y a ver qué sucede en este año", ha compartido Cantero. A pesar de saber que no tiene todas consigo, se ha mostrado confiado: "Yo estoy preparado para lo que toque. Es muy pronto todavía pero voy con la máxima ilusión de luchar por mi puesto".

Al tercer año va la vencida

Desde su fichaje en verano de 2024, el caudetano apenas ha disputado 166 minutos oficiales con la camiseta blanquiazul, y en los dos cursos ha salido cedido en invierno. En 2025 lo hizo con rumbo al Salamanca UDS, y en 2026 con destino al Xerez Deportivo. Su último partido como herculano, además, fue fatídico, marcado por dos errores de bulto en un encuentro que, per se, fue colectivamente malo para los entonces dirigidos por Rubén Torrecilla.

El infortunio final para Cantero fue sufrir la primera lesión de su carrera en el minuto 84 de aquel partido. Una rotura de cuádriceps que le apartó del grupo y le mantuvo en el ostracismo tras su recuperación, hacia el pasado mes de diciembre. En aquel momento el futbolista renovó por dos cursos con el Hércules a cambio de que se acordase su cesión, como el mismo jugador confirmó esta semana.

Regreso tras destacar en el Xerez Deportivo

En Jerez las cosas le han ido bastante mejor en lo individual, aunque en lo colectivo los azulinos hayan sufrido un doloroso descenso de Segunda RFEF a Tercera RFEF. El caudetano disputó todos y cada uno de los minutos en las 13 jornadas que estuvo disponible con el Xerez Deportivo, donde incluso siendo el más joven de la plantilla, supo ser de los más diferenciales.

Está por verse que Cantero sea capaz de brillar en una categoría superior y ante una afición mucho más grande y exigente que la del conjunto xerecista

Experiencia positiva que Cantero quiere emular en el Rico Pérez. Condiciones tiene para ello, pero está por verse que sea capaz de brillar partiendo desde el cuarto lugar en la jerarquía de centrales, en una categoría superior a Segunda RFEF y ante una afición mucho más grande y exigente que la del conjunto xerecista. A su favor, de nuevo, juega su buena combinación de currículum y juventud, así como un talento que todavía está consolidándose. Su objetivo confeso es hacerse fuerte en Alicante, cerca de su tierra. "Mi máxima aspiración es esa, que estoy cerca de casa y mi gente puede estar conmigo", ha reconocido.

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Este será el segundo año que se reconstruye casi desde cero la defensa del Hércules, y aunque por su estancia en Jerez pueda parecer que Cantero estaba olvidado, el adiós de los otros tres centrales le ponen, a espera de futuros anuncios, primero en la fila del casting para recomponer la zaga blanquiazul.