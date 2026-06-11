El Hércules también cuenta su historia a través del Mundial

El Mundial de fútbol es como un parteaguas del tiempo, un punto de referencia en la memoria vital. Más de un lector no solo recordará etapas de su vida por el año que marcase el calendario gregoriano, sino por aquella selección campeona en Sudáfrica, por aquella injusticia sufrida en Corea, por ese gol de Maradona en el Azteca o por aquellos partidos mundialistas en el Rico Pérez.

El Hércules también puede repasar su historia a través de los mundiales y algún que otro futbolista blanquiazul que vistió la camiseta de su selección en la más grande cita del deporte rey. Incluso dos campeones, Kempes y Trezeguet, unieron sus trayectorias a la del club alicantino.

El primero, Lecue, jugó con España el Mundial de 1934, en los albores de este torneo, y después vivió una etapa en Alicante en la 1947-47. Desde aquella segunda edición, celebrada en Italia, hasta la vigesimotercera, que empezó ayer en México, Estados Unidos y Canadá, 24 futbolistas herculanos han sido mundialistas, aunque ninguno ha sido convocado mientras jugaba en el conjunto blanquiazul.

Los años dorados

La edad dorada de los herculanos en el Mundial coincide, como es natural, con los esplendorosos años setenta, al mando de José Rico Pérez, y sus últimos coletazos hasta mediados de los años ochenta. Fue durante aquella etapa, en la que el Hércules jugó diez cursos en Primera, entre 1974 y 1982 y entre 1984 y 1986, que el club vio pasar por su vestuario a nueve jugadores de la más alta talla internacional.

En los setenta y los ochenta el club vio pasar por su vestuario a nueve jugadores de la más alta talla internacional

En los primeros años fueron los españoles Eladio y José María Fusté, ambos en el plantel que viajó a Inglaterra 1966. También estuvo en aquel torneo el húngaro Nagy, herculano que coincidió con Eladio y Fusté en la temporada 1973/74. Meses después, la llegada del portero argentino Santoro en el verano de 1974, tras viajar con la albiceleste a la Copa del Mundo en Alemania Occidental —sin disputar ningún partido—, fue uno de los fichajes que acompañó el ascenso a Primera del equipo alicantino.

Dando un pequeño salto en el tiempo, en los ochenta se enfundaron la elástica blanquiazul el paraguayo Cabral; el polaco Tomaszewski, que fue medallista de bronce mundial en 1974; el húngaro Müller; y, en los dos últimos años en Primera de aquella década, el campeón argentino de 1978 Mario Alberto Kempes, que coincidió en Alicante con el peruano José Velázquez.

De Trezeguet a Abde

Después de dos lustros turbulentos, el Hércules volvió a la máxima categoría del fútbol español en la temporada 1996/97, y en aquella plantilla hubo dos mundialistas: el austriaco Artner y el portero nigeriano en los mundiales de 1994 y 1998, Peter Rufai. En los años siguientes, en Segunda, estuvieron el dos veces mundialista con Costa Rica Ronald Gómez y el esloveno Osterc.

Dos astros más aguardaban a la historia blanquiazul. Trezeguet, campeón en 1998 y también estrella en el 2002 y 2006, fichó para el regreso del Hércules a Primera en verano del 2010, mismo verano en el que el paraguayo Valdéz disputó el torneo de Sudáfrica y recaló en el club alicantino.

El Hércules de 1979, en el estadio Azteca donde este viernes se inaugura el Mundial. / INFORMACIÓN

Los malos años encadenados desde entonces han reducido las opciones herculanas de ver un rostro conocido en el Mundial, siendo el último de ellos el de Abde, que llegó al cuarto puesto en Catar 2022 y ahora una inoportuna lesión le impide disputar su segunda copa con Marruecos.

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Racha negativa que, sin embargo, no ha bastado para que ningún otro equipo de la provincia iguale la lista de futbolistas blanquiazules que han luchado por, e incluso conseguido, el título más importante del balompié.