Álex Jiménez, energía y juego sin pelota para el Hércules de Beto

Nadie puede asegurar que su fichaje vaya a ser un acierto. Sus registros goleadores no despiertan interés. Habrá quien recele de él precisamente por eso; pero el Hércules ha fichado a un futbolista valiente, a un jugador que cumplirá 23 años en septiembre y, pese a su juventud, ya se ha cargado a la espalda el peso enorme de un club histórico como el Nàstic de Tarragona. Lo ha hecho en las buenas y también en las malas, en las peores, se podría decir, cuando para seguir con vida no se podía permitir el lujo de fallar.

Álex Jiménez es el primer fichaje del Hércules 2026-2027, un futbolista versátil, con carácter, empuje, energía contagiosa y algo que escasea en Primera RFEF, juego sin pelota. Su movilidad facilita y agiliza los ataques, dinamiza las ofensivas y ofrece soluciones. El suyo es un talento inusual que debe conformarse ahora, en Alicante, en su gran oportunidad. Ha firmado una temporada con opción a otra más si se dan las condiciones mínimas. Es un contrato corto, es verdad, y eso habla bien de lo seguro que está de sí mismo, de sus condiciones, de su capacidad para dotar de eso otro tan valioso que son los intangibles en el deporte de élite.

Álex Jiménez, durante un calentamiento previo a un partido con el Nàstic. / Gimnàstic

Para este atacante murciano, nacido en Águilas en 2023, el miedo escénico no existe. Lo demostró justo antes de que su equipo se jugara la vida en el Rico Pérez, en casa, en el derbi frente al Europa. El partido completó el tiempo reglamentario con empate. Ese punto condenaba a los tarraconenses a no depender de sí mismos en la última jornada. En el último estertor, el colegiado señaló un penalti a favor de los de casa. Jardí, el especialista, estaba fuera desde hacía rato, sustituido.

Todos miraron a Baselga, pero el balón lo cogió Álex Jiménez. El colegiado tardó en revisar la pena máxima. Cualquiera se habría puesto nervioso, habría temblado. Era un todo o nada. Aguantó el pulso al argentino Juan Flere. También la aguantó la mirada. Cuando finalmente ordenaron el lanzamiento, inició una carrera corta y escondió el golpeo hasta el último momento. La explosión de la grada confirmó el logro. Lo celebró a lo grande, y pero sin perder la concentración. Cortó una acción para evitar desastres y terminó expulsado por roja directa.

Limpio

Cumplió su partido de sanción en el Rico Pérez, lo hizo con sumo placer, dando a sus compañeros la opción de defender la plaza sin depender de terceros. El murciano es un tipo con carácter, con oficio, que no amedrenta. Era el que menos cartel tenía en una delantera compuesta por Cedric y Baselga y acabó siendo el atacante con más minutos en la hierba, compitiendo. Pudo salir en enero, haber dejado el proyecto en un momento muy delicado a nivel deportivo, en un curso con tres entrenadores, Luis César, Cristóbal Parralo y Pablo Alfaro. No lo hizo. Y todos los técnicos apostaron por él.

Álex Jiménez, perseguido por los defensores del Sevilla B, durante un partido de esta temporada. / Gimnàstic

Ahora, y tras garantizar la supervivencia de la entidad, sale del Nàstic siendo uno de los únicos seis supervivientes que aún quedaban en el vestuario del equipo que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División en Zubieta. Este año le ha tocado lidiar con todo lo contrario, con la angustia de la posible caída al infierno del fútbol de esparto.

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En Alicante ocupará una de las 18 fichas profesionales. Será su primera licencia P desde que comenzó su aventura balompédica en el filial del Villarreal y no la quiere desaprovechar. Beto Company gana un excelente futbolista y un delantero versátil que puede desenvolverse bien en todas los perfiles del ataque. Ha marcado solo 4 goles en el último año, en el que también ha servido tres asistencias. Solo le falta por redondear eso para hacerse un nombre donde los ceros de los contratos se disparan. El Hércules lo ha adquirido en propiedad confiando en que su eclosión sea inminente.