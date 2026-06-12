Hércules CF
El joven delantero Álex Jiménez, primer fichaje del Hércules 2026-2027
El atacante murciano firma por una temporada tras sobresalir en el Nàstic de Tarragona
Primera piedra del Hércules 2026-2027. El conjunto alicantino incorpora a su ofensiva al murciano Álex Jiménez (Águilas, 2003), que formará dupla con Alberto Toril en ataque, una línea todavía en construcción. El nuevo jugador blanquiazul firma por una tempoada con opción a una segunda. El joven, que este curso afronta su primera campaña como profesional, llega procedente del Gimnàstic de Tarragona, donde ha completado una notable campaña en Primera Federación en su último ejercicio con posibilidad de poder ocupar plaza de sub-23.
Álex es un atacante prometedor, "con proyección", lo define el club en su comunicado; que se ha hecho un hueco en la categoría a pesar de su poca experiencia en la primera línea. Formado en la cantera del Villarreal CF, también compitió para el Sestao River antes de afianzarse en el Nàstic, donde ha sido importante para todos los entrenadores. Además, en su currículum también figura como nota reseñable que fue internacional con las categorías inferiores de la selección española.
Este último curso ha disputado 37 partidos oficiales. Solo se ha perdido uno en todo el curso y fue por acumulación de amarillas. Precisamente el último, el que certificó la salvación del Nàstic en el Rico Pérez después de marcar frente al Europa el tanto que permitió a sus compañeros depender de sí mismos en Alicante.
Sus números son aparentemente discretos: 4 goles y repartió 3 asistencias, pero, lejos de lo que podría interpretarse de esa matemática, lo cierto es que ha sido una pieza fundamental en el conjunto catalán desde su llegada a Tarragona en 2024 por todo lo que le aporta al juego. "Su capacidad para desenvolverse bien en varias posiciones del ataque le convierte en un futbolista versátil y con recursos", asegura el informa técnico.
Álex Jiménez mide 1,82 metros, es fuerte y ágil, e iniciará la pretemporada con sus nuevos compañeros presumiblemente el 13 de julio. Destaca por su "movilidad, velocidad y capacidad para atacar los espacios, aportando profundidad y dinamismo al juego ofensivo", describe el Hércules en su anuncio oficial.
La comisión deportiva del Hércules, en este primer movimiento de entrada de los múltiples que se sucederán hasta el 31 de agosto, "apuesta por un futbolista de presente y futuro, que a sus 22 años [cumple los 23 el próximo 21 de septiembre] el llega al Rico Pérez con el objetivo de seguir creciendo y ayudar al equipo a alcanzar sus metas. Versatilidad, desequilibrio y ambición para nuestro ataque", cierra su escrito la SAD propiedad de la familia Ortiz.
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