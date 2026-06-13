El Hércules ficha a Álex Fidalgo sin renunciar todavía a Calavera

Segundo refuerzo del Hércules en menos de 24 horas y segundo Álex que se incorpora al proyecto, en este caso se apellida Fidalgo. El joven orensano, que el mes pasado cumplió 25 años, firma por una temporada extensible a otra más en caso de cumplir con el objetivo marcado: el ascenso a Segunda División.

La comisión deportiva blanquiazul ya había pretendido contratar al futbolista gallego el curso anterior, pero el mediocentro, tentado por diferentes propuestas, finalmente se decantó por la oferta del Cartagena, del que ayer, viernes, se despidió de manera muy sentida: "Ha sido un año difícil de resumir. Como en toda temporada, ha habido momentos buenos y otros no tanto, pero cierro esta etapa con la tranquilidad de saber que siempre intenté dar lo mejor de mí. Si algo me llevo son las personas que he conocido por el camino. Gracias a mis compañeros, a la gente del club y a Cartagena por el cariño recibido. Mucha suerte en el futuro", escribió en nuevo futbolista del Hércules en su adiós.

Además de en el conjunto murciano, Álex Fidalgo ha pasado por Lugo y Ourense, con el que logró el ascenso a Primera RFEF hace tres temporadas. Con el Efesé ha disputado 31 partidos, 20 de ellos como titular, de los que ha jugado completos 13. Su llegada no provoca la renuncia del conjunto alicantino a otra de las piezas pretendidas para conformar la medular, Josep Calavera, que continúa en la agenda blanquiazul, aunque con este movimiento se resta gravedad a la más que probable opción de que el tarraconense no vuelva a Alicante antes del cierre del mercado estival el 31 de agosto.

Álex Fidalgo, durante un partido con el FC Cartagena en la temporada 2025-2026, en Primera RFEF. / La Opinión

Fidalgo se decantó por la opción albinegra, básicamente, por la insistencia del técnico Javi Rey por contar con él. El preparador, en persona, acabó convenciendo al centrocampista y con él, en una temporada de tres inquilinos en el banquillo cartagenero, vivió su momento más brillante y más regular. Diferentes molestias, ninguna de gravedad, le restaron continuidad en las formaciones iniciales tras el cese de Rey; y la llegada en enero del camerunés Jean Jules Mvondo menguaron su protagonismo en el césped hasta su expulsión con roja directa en Algeciras, en la jornada 35, a los pocos minutos de entrar en el campo. Ese fue su último partido con el Cartagena.

Pelea por el seis

En sus dos últimos clubes, Álex Fidalgo ha lucido el dorsal seis en la espalda. Ahora aterriza en un vestuario que ya tiene asignado ese número para uno de los hombres importantes del equipo, uno de los supervivientes del ascenso a Primera RFEF, Roger Colomina, que no dispondrá de ficha en el comienzo de la temporada hasta que vuelva a ser inscrito en Navidad, cuando esté plenamente restablecido de la lesión de rodilla que le dejó fuera del equipo el pasado marzo, durante el duelo frente al filial del Atlético de Madrid.

Álex Fidalgo, durante una sesión de trabajo con el Cartagena. / FC Cartagena

El centrocampista de Sabadell comparte con el segundo refuerzo blanquiazul demarcación y estilo de juego. Ambos tienen mucha capacidad física y ocupan mucho campo, pero Roger muestra mucha mayor fluidez a la hora de atacar y de llegar al área, de modo que pueden coincidir sobre el césped en alguna de las modalidades de doble pivote que plantee Beto Company. Fidalgo aún no ha festejado un tanto como profesonal, sus fuertes son la contención y el desarrollo táctico.

Según el informe técnico, el Hércules ha fichado a un futbolista "con personalidad, visión de juego y gran capacidad para equilibrar al equipo", tareas de las que se ocupó Calavera mientras estuvo disponible. Fidalgo, pese a su juventud, acumula casi 70 partidos en la categoría en dos años.

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Ahora, en Alicante, y después de un paso agridulce por Cartagena, en riesgo de descenso administrativo por impago a los jugadores, con dificultades para cobrar la nómina (todavía le adeudan tres meses), el orensano confía en recuperar su mejor nivel capitalizando toda su energía en la parte deportiva del fútbol. Esta vez sí, a la segunda fue la vencida, y el centrocampista ya es propiedad del Hércules CF.