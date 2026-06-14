El Hércules extiende el contrato de Roger Colomina hasta 2029

El Hércules premia el compromiso y el buen juego de Roger Colomina blindando su continuidad en Alicante. El centrocampista de Sabadell seguirá vinculado a la entidad blanquiazul tres temporadas más. El catalán extiende su contrato hasta el 30 de junio de 2029. El futbolista, en pleno proceso de recuperación de la lesión de rodilla que sufrió el pasado marzo, no será inscrito en la liga hasta la apertura del mercado invernal, justo después de las vacaciones de Navidad, que es cuando estiman los médicos que habrá llegado al punto óptimo para recibir el alta competitiva.

Roger Colomina es uno de los cinco supervivientes del ascenso a Primera RFEF que siguen todavía en el equipo junto a Carlos Abad, Samu Vázquez, Jorge Galvañ y Nico Espinosa, este último pendiente de seguir los pasos de su compañero esta semana que entra si nada se tuerce... El de Sabadell, que aterrizó en Alicante el verano de 2023 procedente de la Peña Deportiva, también de Segunda RFEF como los alicantinos, rivales ese curso en el grupo 3, ha disputado un total de 86 encuentros de caracter oficial con la blanquiazul.

Ha sido importante en todos los proyectos y ha crecido con el equipo tras el salto de categoría, algo que no han logrado otros excompañeros que, a diferencia del catalán, no han tenido opción de continuar ligados a la SAD propiedad de la familia Ortiz, como Carlos Mangada o Alberto Retuerta, que tendrán que seguir su futuro en un nuevo destino.

Cartela oficial con el anuncio de la renovación de Roger Colomina. / HCF

La confianza en su progresión es alta a pesar de que la dolencia que debe superar no es sencilla. Su fortaleza y su capacidad de sacrificio le han servido para ganarse el favor de la grada y con algo más insólito, que el Hércules sienta que representa sus valores fundacionales "de esfuerzo, humildad y ambición".

Trámite completado

La comisión deportiva ya le comunicó a Colomina el deseo de seguir contando con él antes, incluso, de pasar por el quirófano. Como hizo antes con Nico Espinosa, dejó al jugador en manos del mejor especialista en el problema articular que padece desde que se le dobló la rodilla en el partido frente al filial del Atlético de Madrid, en Alcalá de Henares.

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El cirujano Manuel Leyes se encargó de intervenirle un mes después del percance en Madrid, asegurando que el periodo de espera antes de someterse a la cirugía era necesario para un restablecimiento más fiable y que eso no afectaba (ni dilataba) el periodo de rehabilitación, que va avanzando por el buen camino, sin inconvenientes.

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Roger Colomina empezará a entrenar, si todo continúa como hasta ahora, a principios de noviembre a un ritmo bajo. Después ya será su cuerpo el que determine cuándo está en condiciones de reaparecer, algo que en el Hércules apuestan por que será antes de que cierre el mercado de fichajes el 31 de enero.