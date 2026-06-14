El Hércules retoma su deseo de fichar a Víctor Narro

La recomposición del proyecto deportivo del Hércules, el tercero consecutivo en Primera RFEF, sigue una línea de desarrollo muy clara: doblar con jugadores de primer nivel todas las posiciones del ataque. En esa tarea trabaja la comisión deportiva, que avanza en la adquisición, preferentemente en propiedad, de dos extremos, uno por banda; ya tiene dos medias puntas con Álex Jiménez y Oriol Soldevila, a punto para el inicio de la pretemporada el 13 de julio; y debe resolver el asunto del delantero, garantizando la continuidad de Alberto Toril y tratando de buscar una solución a la coyuntura Fran Sol, preferentemente de salida si se alcanza un acuerdo para la extinción del año que aún le resta por cumplir en Alicante.

Ese es el camino marcado y en eso está el Hércules, que retoma su deseo de contar con Víctor Narro para competir en banda izquierda con Nico Espinosa. El atacante, propiedad de la Sampdoria, actualmente en la Serie B italiana, con vínculo laboral en vigor hasta 2028, es el futbolista que reúne las condiciones que la secretaría técnica blanquiazul pretende poner al servicio de Beto Company.

Víctor Narro, cedido al Real Murcia por la Sampdoria el último mercado de fichajes invernal. / Real Murcia CF

El mallorquín, que cumplió 27 años el mes pasado, es una pretensión herculana desde su salida del Nástic de Tarragona el verano pasado. En ese momento, el más álgido de su carrera, el futbolista se decantó por la propuesta italiana después de quedarse a las mismísimas puertas del ascenso a Segunda División. Consideró que, para él, era el momento de subir de nivel y se marchó al Calcio, a su segundo escalón.

Las dificultades de adaptación le impidieron ser más regular y estar más presente en las alineaciones, así que en enero, cuando surgió la posibilidad, la Sampdoria vio bien que se marchara cedido al Real Murcia, que concretó su préstamo hasta final de temporada reservándose una opción de compra que finalmente no ha ejecutado pese a ser titular y determinante en la compleja salvación murcianista.

Con el Real Murcia ha disputado 16 partidos, diez de ellos de inicio, y solo se ha perdido tres; dos al comienzo del préstamo por una sobrecarga tras la inactividad, y el último del curso, con el equipo ya salvado, por acumulación de amarillas.

En ese momento, el Hércules ya esperaba la vuelta de Nico Espinosa al 100%, que competía con Unai Ropero y, en el instante de cristalizar el acuerdo con la entidad murcianista, con Carlos Rojas, al que aún no se había encontrado un destino fuera de España pese a buscarlo. Pero Narro siempre ha estado en la agenda alicantina para no fiar la responsabilidad del ataque por el flanco zurdo a la regularidad del capitán, que solo ha vivido un curso con normalidad competitiva de los siete que ha vestido la blanquiazul.

Víctor Narro corre junto a Joel Jorquera durante una sesión de entrenamiento del Real Murcia. / La Opinión

La comisión deportiva quiere hacerlos coincidir y por eso ha activado el proceso para lograr que Víctor Narro pueda ser parte del nuevo proyecto herculano, que volverá a partir con la obligación de regresar al fútbol profesional, preferentemente como campeón, siendo consciente de que la temporada que se avecina será, sobre el papel, aún más exigente que la última por la presumible presencia de los recién descendidos Huesca y Real Zaragoza en el grupo, al que solo le falta saber si el Sabadell acompaña al Eldense o finalmente se queda.

De momento, los catalanes, que no pudieron contar en el Ruta de la Plata con Agustín Coscia, que fue expulsado en la vuelta de las semifinales, deberán remontar en la Nova Creu Alta el 1-0 en contra que se llevan de la ida de la final del "play-off" tras el duelo disputado en Zamora.

Reunión con Nico Espinosa esta semana

Mientras se concreta (o no) la cesión o adquisición de Víctor Narro, el Hércules volverá a reunirse a lo largo de la semana que entra con su todavía Capitán. Las pretensiones de las dos partes ya están claras y encima de la mesa hay una oferta firme, la que más se ajusta a lo que los interesados demandan de esta unión y que ha de valer para prorrogar la estancia del canterano en el equipo de su ciudad.

Es el culmen de nueve meses de conversaciones infructuosas en las que el Hércules nunca ha dado por rota la negociación a pesar de las dificultades y del desempeño del jugador en el segundo tramo de temporada, en el que no ha sobresalido pese a su inquebrantable voluntad. Nico Espinosa, que disfruta de unos días de vacaciones en estos momentos, tiene previsto un encuentro con el dueño de la SAD propiedad de la familia Ortiz para, si nada se tuerce, lograr una mejora sustancial de sus condiciones salariales a través de diferentes fórmulas de pago a cambio de una necesaria concesión contractual.

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Nico Espinosa avanza con el el balón por la banda izquierda durante un partido del Hércules en Alicante. / Jose Navarro

El deseo manifestado pública y repetidamente tanto por Nico como por el propietario es que el presente y futuro del capitán del Hércules continúe ligado al Rico Pérez, y si el cónclave de los próximos días no se enmaraña o ensombrece, lo natural será que este episodio estirado en el tiempo finalmente concluya con un desenlace amable... y esperado... a pesar de los pesares.