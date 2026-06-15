La exigencia llama a la puerta de Galvañ en el Hércules

Fuera del fútbol profesional, donde la RFEF premia la presencia de jóvenes con sus bases de competición, las fichas sub-23 apenas pesan sobre los clubes. Permiten completar las plantillas y generalmente abonar salarios menos elevados, además de terminar de formar a jugadores en sus primeros pasos hacia el profesionalismo. Pero cuando esa etiqueta desaparece, la exigencia se eleva... y no todos son capaces de pasar el corte.

El Hércules, sin ir más lejos, tiene varios ejemplos en su pasado más reciente. El de Alberto Retuerta es el caso más cercano. Un lateral que ha convivido durante cuatro temporadas con el Rico Pérez. Las dos primeras, cedido por el Deportivo de La Coruña en invierno. La tercera, en propiedad tras el ascenso a Primera RFEF, durante su último año como sub-23. Y en la 2025-2026, el salto a ocupar ficha senior —y la llegada de competencia real con Javi Jiménez— le han terminado apartando del proyecto de manera definitiva.

En esa nueva dimensión entra este verano el alicantino Jorge Galvañ. Nacido en el año 2003, abandona su condición de futbolista sub-23 este verano y pasa a tener ficha sénior. Con este cambio, el club ya no podrá inscribir al canterano con el filial, como sí ha hecho durante las últimas tres temporadas. Ocupará una de las 18 plazas para mayores de 23 años que tendrá el Hércules de la 2026-2027, primer proyecto con Beto Company desde el inicio en el banquillo. Y eso obliga al lateral diestro a dar un paso al frente en su aportación al equipo.

Jorge Galvañ realiza ejercicios de movilidad antes de un partido, esta temporada. / HCF

Galvañ, que pasó varios años de su infancia en la cantera, volvió a la base blanquiazul en 2022, tras pasar por el Juvenil del Cartagena y del Intercity. El alicantino regresó al que es su equipo para formar parte del Hércules B, donde jugó cerca de 24 partidos con entre 19 y 20 años. Su buen año con el filial, su físico y su velocidad le hicieron convencer a Rubén Torrecilla en la 2023-2024, curso del ascenso en el que jugó un total de 9 partidos en Segunda RFEF y estuvo todo el curso en la dinámica del primer equipo. Y desde entonces, siempre ha formado parte de la primera plantilla efectos prácticos... como sub-23.

Hasta 2028

Con el dorsal 28 a la espalda, ha ido ganando peso en el vestuario hasta convertirse en uno de los jugadores con más temporadas como blanquiazul de toda la plantilla. En la 2024-2025 apenas tuvo minutos, pero este curso ha dado un paso al frente para asentarse como jugador del Hércules, no únicamente como una alternativa en momentos puntuales. Ha jugado 25 partidos, ha anotado dos goles y se ha ganado la renovación a base de paciencia, buenas actuaciones y de convencer a los dos entrenadores que ha tenido esta temporada.

LOS DATOS 24 años cumplirá Galvañ el próximo año, dejando atrás la categoría de sub-23

cumplirá Galvañ el próximo año, dejando atrás la categoría de sub-23 25 partidos disputó el lateral esta temporada, jugando un total de 954 minutos

disputó el lateral esta temporada, jugando un total de 954 minutos 2 años de contrato tiene el alicantino, que renovó en noviembre hasta 2028

"Es un lujazo increíble para el club tener un canterano como Galvañ por su día a día, por sus capacidades, por su potencial, por ser herculano y por dar el rendimiento que da", llegó a decir Beto durante la temporada, técnico que siempre ha respaldado las condiciones del lateral diestro ,nacido en San Juan, para formar parte de su plantilla

Además, a diferencia del curso pasado Torrecilla, Company confió siempre en Galvañ cuando Samu Vázquez, titularísimo, se quedaba fuera por lesión. De hecho, en las dos lesiones musculares de cerca de un mes que ha padecido Samu el canterano se ha hecho con el puesto, jugando también en ocasiones en puestos más adelantados y llegando a ejercer como interior o incluso extremo diestro. Visto su rendimiento en los primeros meses, el Hércules decidió prolongarle el contrato el pasado noviembre por otras dos temporadas, pasando a estar vinculado hasta junio de 2028.

Paso al frente obligado

El club, tras las recientes llegadas de Álex Jiménez y Álex Fidalgo, primeros dos fichajes del mercado veraniego; y la renovación de Roger Colomina, hasta junio de 2029; cuenta con 13 fichas mayores de 23 años en su plantilla para el próximo curso. El límite que marca la RFEF es de 18, por lo que, a día de hoy, podría incorporar a otros cinco futbolistas que nacieran antes del 2004.

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Galvañ tira a puerta durante un entreno, en el Rico Pérez. / HCF

Esa cifra podría incrementar si la propiedad finalmente da la baja a futbolistas como Fran Sol o Carlos Rojas, pero también disminuir si renovaciones como las de Nico Espinosa o Javi Jiménez se terminan cerrando. Y con fichas tan reducidas, el contexto contractual del Hércules exige a perfiles como Jorge Galvañ dar un paso al frente respecto al curso pasado, cuando se terminó de asentar como futbolista de la primera plantilla... pero no alcanzó los 1.000 minutos jugados durante el curso.