Hércules CF | Mercado de fichajes
El Hércules tiene en su agenda al delantero Antoñín y al lateral izquierdo David López
El club, que también mantiene su deseo de incorporar a Víctor Narro, sigue dando pasos en la confección de su próxima plantilla
EFE
El Hércules, que la próxima temporada volverá a competir por tercera temporada consecutiva en Primera RFEF, pretende cerrar en los próximos días los fichajes del delantero Antoñín Cortés y del lateral izquierdo David López, según han confirmado a EFE este martes fuentes de la entidad alicantina.
Las negociaciones con los dos jugadores están muy avanzadas y en algún caso ya se está redactando el contrato con el objetivo de hacer oficial su incorporación lo antes posible. Narro y Antoñín coincidieron hace dos temporadas en el Nàstic de Tarragona, con el que disputaron la final de la fase de ascenso a Segunda ante el Málaga, cayendo en el último minuto.
David López, de 21 años, procede del filial del Sevilla, equipo con el que ha descendido, y actualmente es una prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Beto Company para cubrir la plaza de lateral izquierdo. Narro compitió en el tramo final del pasado curso en el Real Murcia, mientras que Antoñín pertenece al Korona Kielce de la máxima categoría polaca, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028.
El Hércules, hasta el momento, solo ha confirmado la incorporación a su plantilla del mediapunta Álex Jiménez, procedente del Nàstic de Tarragona, y del centrocampista Álex Fidalgo, que el pasado curso compitió en el Cartagena. Además, ha comunicado la renovación del centrocampista Roger Colomina, que seguirá hasta junio de 2029. El otro gran interés del club se encuentra sobre el extremo Víctor Narro, cedido en el Murcia durante la segunda parte de la pasada temporada.
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