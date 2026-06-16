El Hércules y Javi Jiménez acercan posturas para renovar

La continuidad de Javi Jiménez en el Hércules la próxima temporada está bastante más cercana que hace dos semanas, cuando existía división en la comisión deportiva sobre el futuro del lateral izquierdo. La decisión final del club pasó por plantear una oferta de renovación al futbolista, ya sobre su mesa. Y el jienense, que cumplirá 31 años el próximo enero, también valora positivamente seguir otro año como blanquiazul, donde ha sido una de las piezas más empleadas tanto por Rubén Torrecilla como por Beto Company. El acuerdo definitivo entre ambas partes, cada vez más cercano.

El Hércules, que decidió no prolongar el contrato de Alberto Retuerta, pretende incluir finalmente a Jiménez en su proyecto de la 2026-2027. La idea, a falta de firma, es que la reconstrucción parta con varios de los futbolistas que mayor importancia tuvieron la temporada, lista en la que se ha terminado colando el carrilero ex del Ibiza. En los próximos días, club y jugador esperan poder definir un acuerdo definitivo para el que existe buena sintonía, con el deseo de que Jiménez sea uno de los futbolistas que se presenten el próximo 13 de julio —fecha que podría bailar ligeramente— para iniciar la pretemporada.

El lateral izquierdo ha sido el cuarto futbolista que más minutos (2.497) ha disputado este curso. Solo han jugado más el central Javi Rentero, el centrocampista Ben Hamed y el portero Carlos Abad. Jiménez llegó en los compases finales del pasado mercado veraniego como refuerzo de garantías, tras disputar un total de 120 partidos en Segunda División. En el momento que cogió el punto físico, se convirtió en un fijo en el carril izquierdo, siendo indiscutible primero para Torrecilla y para Company desde su llegada en noviembre.

Javi Jiménez, con rostro serio durante un entreno en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

Las dudas surgidas en parte del área deportiva blanquiazul residen en su bajo rendimiento durante varios momentos de la temporada, jornadas en las que no cayó del once por la falta de competencia real en la posición. El carrilero ha protagonizado errores de bulto durante su primer curso en Alicante, con la expulsión en Antequera que casi adelanta la destitución de Torrecilla como momento de peor recuerdo. En su abanico de recursos también ha estado su capacidad para lanzar los saques de banda al el corazón del área. Una acción que, eso sí, muy pocas veces ha finalizado con el remate a portería de un futbolista del Hércules.

Historial físico

Jiménez puso fin a su temporada de manera anticipada debido a una lesión muscular... pero se trata de la excepción a la norma en su carrera profesional. Cuenta con un historial prácticamente inmaculado en lo relacionado con el físico. Rara vez ha estado más de tres semanas en el dique seco por problemas musculares.

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De hecho, junto a su impedimento físico de este curso, la única lesión seria que había tenido en casi 10 años de carrera profesional fue en 2022, cuando terminó la temporada con el Málaga entre problemas con el psoas ilíaco de la pierna derecha. Aquel impedimento físico le hizo perderse el mes final de la competición, que terminó con el club malagueño bajando a Primera Federación. El futbolista terminó la temporada 2025-2026 de manera anticipada el pasado 29 de abril, debido a una lesión en los isquiotibiales. Pero Jiménez ya está recuperado y listo para competir la próxima temporada. La opción de seguir viéndole recorrer la banda izquierda del Rico Pérez sigue ganando enteros con el paso de los días.