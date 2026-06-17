El Hércules planea el futuro de su lateral izquierdo con David Serrano en el radar

La secretaría técnica del Hércules tiene un plan de futuro para el lateral izquierdo. La afirmación suena a lógica básica, pero en realidad se trata de una demarcación que en los últimos años se ha ido definiendo cada verano sobre la marcha.

Si se le compara con el lateral derecho, cuya titularidad está adjudicada desde la temporada 2023-2024 a Samu Vázquez, la custodia de la banda izquierda no ha gozado de continuidad real desde la campaña 2021-2022 con Álex Martínez, quien fue titular durante la segunda mitad del curso anterior.

Javi Jiménez, que ya tiene todos los detalles de su renovación sobre la mesa, es el elegido para dar continuidad por primera vez en cinco años al carril defensivo izquierdo del Hércules. En la entidad blanquiazul confían en el «sí» de Jiménez, pero el jugador, próximo a cumplir 31 años, tan solo representa el presente inmediato de su posición de juego.

Aún sabiendo lo cortos que pueden ser los «largos plazos» fuera del fútbol profesional, el Hércules desea apostar a futuro con la incorporación de David Serrano, lateral de 21 años que ha destacado en la temporada del Real Jaén, conjunto que ha conseguido el ascenso a Primera RFEF.

Serrano ha sido jugador revelación en el conjunto jienense, donde todavía tiene un año de contrato

Serrano, en la banda izquierda, ha disputado 37 partidos con el conjunto jienense, al que llegó el pasado verano para probar en pretemporada después de un curso discreto en el Atlético Levante en el que no tuvo regularidad e incluso cayó lesionado. La jugada de abandonar el filial granota le salió bien, pues el 21 de agosto la dirección deportiva del Real Jaén tomó la decisión de incorporarlo a sus filas con contrato para dos temporadas.

El joven, que tuvo sus inicios futbolísticos entre Málaga y Granada, su ciudad natal, también cuenta en su historial con un paso de tres años por las categorías juveniles del Real Madrid, el último de ellos a las órdenes de Álvaro Árbeloa, que dirigía al Juvenil A del club blanco.

Año de crecimiento

Ahora la situación es diametralmente opuesta a la de hace un año, cuando el futbolista granadino tuvo que buscarse equipo: ha sido la revelación de su conjunto, el Hércules quiere ficharle y el Real Jaén aspira a retenerle a toda costa durante el año de contrato que le resta. Circunstancias que, si bien son opuestas, pueden resolverse en un punto medio que no está mal visto en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta.

La solución sería acometer el fichaje del futbolista nazarí y cederle una temporada en el Real Jaén. En la entidad jienense Serrano es una pieza fundamental que les ayudaría a aterrizar en la categoría, mientras que al Hércules le conviene que un futbolista en propiedad siga ganando valor como titular y no se vea, de buenas a primeras, sometido a la competencia con un compañero experimentado y asentado, como Javi Jiménez, ni a la presión social y mediática que envuelve al Rico Pérez.

En este escenario, el jugador llegaría a Alicante en julio de 2027, con 22 años, lo que le permitirá disputar la temporada bajo licencia sub-23. Una operación que, con alta probabilidad, podría poner de acuerdo a las dos entidades deportivas implicadas y en la que, evidentemente, mediará el deseo del futbolista. Serrano también es codiciado por otros conjuntos de la categoría, entre ellos filiales de peso que ven todavía más potencial por aflorar en el joven granadino.

El único fleco abierto del caso está en que, tras la salida de Alberto Retuerta, la secretaría técnica blanquiazul tendría que acudir al mercado para buscar un futbolista que doble el carril de Javi Jiménez en el caso de que la llegada de David Serrano se difiera un año.

La solución López

El primero en la lista de opciones, como se ha publicado en días recientes, es el de David López, también de 21 años, pero con un panorama deportivo completamente diferente al que vive Serrano en el Real Jaén. López, futbolista del Sevilla Atlético, ha descendido con su equipo a Segunda RFEF.

David López, de espalda, intenta bloquear un centro de Jorge Galvañ en el Sevilla Atlético-Hércules del pasado octubre. / LOF

En el filial hispalense, López ha concluido una temporada correcta, con 25 partidos disputados y buenas actuaciones, incluida la visita del Hércules al estadio Jesús Navas el pasado mes de octubre. Su currículum se ha escrito íntegramente en la cantera del Sevilla, donde milita desde cadete.

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Sin tantos pretendientes, o al menos no del calado del Hércules, su llegada a Alicante se antoja más sencilla que la operación a un año vista de su tocayo Serrano, ofreciendo en adición un año de experiencia en la categoría. La misión de López sería la de disputarle los minutos a Javi Jiménez con una competitividad mayor que la que ofreció durante este pasado curso Alberto Retuerta, quien tan solo jugó en el carril izquierdo cuando el futbolista jienense no estuvo disponible. Desequilibrio entre titular y suplente que, con esta hoja de ruta, no debería de repetirse.