El centrocampista Manu Rico se suma al proyecto del Hércules

Bombazo del Hércules antes de la primera mascletà. El club alicantino ha anunciado la incorporación de Manu Rico para la temporada 2026/27. El centrocampista de 23 años llega procedente de la SD Huesca, club al que pertenecían sus derechos y al que ha estado ligado durante 12 años, desde alevín.

En su comunicado, el Hércules describe a Rico como un "futbolista joven, versátil y con una gran proyección" y le confiere la capacidad de "desempeñarse en distintas posiciones del centro del campo” con “inteligencia táctica, calidad con balón, capacidad de trabajo y llegada al área".

Durante la presente temporada fue una pieza importante en el descendido Osasuna Promesas, de Primera Federación, en el que estuvo cedido desde el mercado de invierno. En Pamplona acumuló protagonismo, con 17 partidos jugados, y aumentó su experiencia en la categoría, en la que ya había disputado otras dos temporadas en las filas del Tarazona y del Ceuta.

Tercer fichaje del verano

Además, en la primera parte de la campaña también tuvo participación en Segunda División con la SD Huesca. No obstante, y a pesar del descenso del equipo a Primera RFEF, la dirección deportiva del club aragonés no ha luchado por mantener a Rico en su plantilla. La noche de este miércoles, el centrocampista publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida a la entidad donde se formó como futbolista, en el que dio "gracias eternas de uno de los vuestros" a la afición azulgrana.

Manu Rico es el tercer fichaje anunciado por el Hércules este verano después de los del centrocampista Álex Fidalgo, procedente del Cartagena, y del mediapunta Álex Jiménez, llegado desde el Nàstic de Tarragona. El futbolista oscense, que aporta una alternativa más para el mediocampo herculano, ha jugado habitualmente en posiciones más ofensivas, como en el Osasuna Promesas, o aportando el toque creativo a una medular recuperadora como la que conformó en el Tarazona.