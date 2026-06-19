El Hércules renueva a Javi Jiménez por dos temporadas

Javi Jiménez seguirá en el Hércules las dos próximas temporadas. El club alicantino ha anunciado este viernes la renovación del lateral izquierdo jienense, que amplía su vinculación con la entidad blanquiazul hasta 2028 después de un curso en el que acabó asentado como titular en el carril zurdo.

La continuidad del defensor, que llegó el pasado verano procedente del Ibiza, confirma un desenlace que no fue unánime en sus primeras valoraciones, pero que terminó imponiéndose dentro de la planificación deportiva como una vía para dar estabilidad a una posición que no ha tenido dueño por más de un curso en los últimos años.

Jiménez, de 30 años, fue uno de los futbolistas más utilizados de la plantilla durante la pasada temporada. Disputó 31 partidos, 28 de ellos como titular, y se convirtió en una pieza recurrente tanto para Rubén Torrecilla como para su relevo en el banquillo, Beto Company.

El club ha ensalzado el "trabajo, experiencia y compromiso" del lateral izquierdo y también señala en el comunicado que "su profesionalidad y rendimiento le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico".

El futbolista, como ha demostrado a lo largo de su carrera, estuvo siempre disponible a lo largo de la temporada hasta que, encarando el mes final de competición, una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda le obligó a parar.

Año de titularidad indiscutible

Su peso en minutos, con 2.497 en total, le coloca como el cuarto hombre que más jugó en el Hércules. También se explica por la falta de competencia real en la posición, una circunstancia marcada por el bajo rendimiento de Alberto Retuerta, que ya no seguirá en el club.

La continuidad del jienense supone el primer paso de una hoja de ruta más amplia para el costado izquierdo de la defensa. El Hércules quiere evitar que se repita el desequilibrio de la última temporada, en la que Jiménez jugó de manera casi sistemática por la falta de alternativas fiables.

En busca de otro hombre para la banda

Por eso, una vez cerrada su renovación, la secretaría técnica trabaja en la incorporación de otro futbolista que le discuta el puesto desde el primer día. En ese escenario aparece David López, lateral de 21 años del Sevilla Atlético, como una de las opciones para doblar la posición tras el descenso del filial hispalense a Segunda RFEF.

La mirada a medio plazo también apunta a David Serrano, lateral izquierdo del Real Jaén y una de las revelaciones del conjunto jienense en su ascenso a Primera RFEF. El Hércules contempla su fichaje como una apuesta de futuro, incluso con la posibilidad de dejarlo cedido una temporada en Jaén antes de incorporarlo a Alicante en 2027, todavía con licencia sub-23.