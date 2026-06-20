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Enrique Ortiz: "¿Subir al Hércules? A ver si con un poquito de suerte este año nos toca"
El propiertario del Hércules, Enriqe Ortiz, ha asistido este sábado a la barraca Los Gorilas, peña más antigua de las Hogueras. Durante un acto celebrado sobre el escenario de la barraca, un aficionado le ha gritado "¡Enrique, sube al Hércules!", a lo que el empresario ha respondido: "Venga, a ver si con un poquito de suerte, este año nos toca. Que ya es hora".