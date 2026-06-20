El Hércules incorpora a David López

Es tiempo de afilar colmillos para la próxima campaña. No se quieren repetir errores del pasado y con eso en mente el Hércules está trabajando a destajo para confeccionar una plantilla acorde con lo que se espera de un equipo de tal magnitud. El tiempo apremia en una competición tan dura como la Primera RFEF y la entidad no debe buscar nada que no sea el ascenso al fútbol profesional, por eso, ya son cuatro las incorporaciones hechas hasta el momento: Álex Jiménez, Álex Fidalgo, Manu Rico y ahora David López. Esta es la nómina de fichajes, a lo que hay que sumar las renovaciones de Javi Jiménez y Roger Colomina. El Hércules de la temporada 2026/2027 empieza a coger forma.

Proyección y energía, esto lo que suma el conjunto blanquiazul con la contratación del lateral izquierdo. David López, nacido el cinco de mayo del 2005, llega a Alicante procedente del Sevilla Atlético tras haber llegado a un acuerdo para el traspaso con el conjunto hispalense. Desde la entidad alicantina definen al jugador como un futbolista con proyección, recorrido y gran capacidad. "Destaca por su profundidad en ataque, velocidad y compromiso defensivo, cualidades que le han permitido crecer dentro de la estructura del Sevilla FC y acumular experiencia en una categoría tan exigente como la Primera Federación", narraba el comunicado.

David López será jugador del Hércules la temporada 2026/2027 y lo hace tras disputar casi 2.000 minutos con el Sevilla Atlético. Nacido en Chipiona, el lateral izquierdo ha ido creciendo en las categorías inferiores del conjunto andaluz hasta el punto de asentarse en el filial en la categoría de bronce del fútbol español. Esta temporada ha sido de la partida en 25 encuentros, sin embargo, no ha podido evitar el descenso a Segunda Federación en una temporada fatídica para el Sevilla Atlético. El filial terminó el curso con 28 puntos a 18 de la permanencia marcada por el Juventud Torremolinos.

En su comunicado, el Sevilla le desea todas las suertes a David López en la nueva aventura. "El canterano sevillista, que esta pasada temporada disputó 25 encuentros con el Sevilla Atlético en Primera RFEF, aterrizó en la cantera sevillista en el verano de 2020 procedente de la AD Nervión cuando aún se encontraba en edad Cadete. Desde ese momento, el lateral zurdo blanquirrojo fue pasando por los diferentes equipos juveniles e incluso por el Sevilla FC C antes de llegar al primer filial, en el cual ha militado esta última campaña. Con todo ello, el Sevilla FC le desea a David López la mejor de las suertes en esta nueva etapa, al mismo tiempo que agradece el compromiso adquirido durante todos estos años".

Por su parte, el Hércules añadía lo siguiente en sus redes sociales. "La dirección deportiva del Hércules apuesta por un jugador de presente y futuro, con margen de crecimiento las condiciones necesarias para convertirse en una pieza importante dentro del proyecto. David López ya es blanquiazul. Juventud, recorrido y carácter para reforzar nuestra banda izquierda. Bienvenido a Alicante".

Vista al futuro

El fichaje de David López se convierte en una incorporación con vista, además del rendimiento inmediato, al medio plazo. Dentro de esta tesitura entraba también el nombre de David Serrano, otro lateral izquierdo con licencia sub-23. El club consideraba su fichaje y también valoraba la posibilidad de dejarlo cedido una temporada en el Jaén.

El Hércules de la próxima temporada empieza a coger forma y la banda izquierda se asienta con los nombres de Javi Jiménez y David López, una mezcla de veteranía y juventud, dos variables necesarias para conseguir el éxito y el tan ansiado ascenso al fútbol profesional de una vez por todas.

Aún faltan muchas variables en lo que respecta a la plantilla que presentará el Hércules de Beto Company el próximo curso, pero una cosa está clara y es la necesidad imperiosa de crecer. El nivel cada año es más alto y todos los grandes equipos arrancan con un objetivo común, abandonar cuanto antes la locura de la tercera categoría del fútbol español. Este año el Hércules se ha quedado muy lejos de lo esperado y ya son dos años en los que el ascenso ha parecido estar más lejos que cerca. En el fútbol nada está escrito, pero un buen trabajo en verano suele sentar las bases de los éxitos en primavera.