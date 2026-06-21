Así será el posible grupo de la muerte del Hércules

Queda todavía un verano entero para que arranque la competición oficial, pero la Primera Federación 2026/2027 ya empieza a coger forma. El mundo del fútbol, pese a estar metido de lleno en el Mundial, también abraza al fútbol más humilde, aquel donde un ascenso es el anhelo de todo aficionado. Nada es comparable con subir de categoría, sin embargo, solo con querer no basta y entran en juego muchas variables con las que el Hércules no ha sabido tratar.

Por tercer año consecutivo, el conjunto alicantino arrancará la temporada en el tercer escalón del fútbol español y tras la disputa de las últimas eliminatorias del "play-off" ya conoce que 39 equipos tratarán de poner en jaque el enésimo intento de ascender al fútbol profesional.

Los últimos en concretar su futuro han sido el Sabadell y el Celta Fortuna. Ambas entidades han conseguido los dos billetes finales a Segunda División tras superar al Zamora y a la Ponferradina respectivamente. De este modo se suman al Tenerife y al Eldense completando la parrilla de la Liga Hypermotion, una competición que el Hércules sigue sin poder disfrutar doce años después.

Con los últimos ascensos queda configurada al completo la Primera RFEF de la temporada 2026/2027 con 40 entidades que se dividirán, al igual que los últimos años, en dos grupos. Una cosa está clara y es que, sobre el papel, apunta a ser una de las más duras de los últimos años.

Línea similar a la última temporada

Todavía no es oficial por parte de la RFEF y la decisión será en breves, pero todo apunta a que la disposición seguirá con una línea muy similar a la de la última temporada. De esta forma, el tercer escalón del fútbol español quedaría configurado en dos grupos, el primero para la zona oeste y el segundo para la zona este con el Hércules inmerso en él.

Siguiendo esta configuración, el conjunto alicantino se vería las caras la próxima temporada con el Antequera, Juventud Torremolinos, Algeciras, Jaén, Águilas, Cartagena, Murcia, Alcorcón, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Atlético Madrileño, Teruel, Zaragoza, Huesca, Villarreal B, Ibiza, Nàstic de Tarragona, Europa y Sant Andreu.

Por otro lado, el grupo 1 estaría formado por el Pontevedra, Lugo, Ferrol, Fabril, Ourense, Zamora, Unionistas, Mirandés, Cultural Leonesa, Ponferradina, Barakaldo, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic, Real Unión de Irún, Mérida, Cacereño, Extremadura, Coria, Avilés y Logroñés.

A favor de esta disposición está la situación de los descendidos de Segunda División. Cultural Leonesa, Mirandés, Zaragoza y Huesca abandonaron la categoría de plata en temporadas para el olvido y con la separación este-oeste habría dos equipos en cada grupo, un aspecto que la RFEF ha priorizado al máximo en los últimos años. Los dos conjuntos aragoneses, llamados a ser dos de los grandes de la categoría, quedarían emplazados junto al Hércules, por lo que todo apunta a que los de Beto Company deberán pisar el Ibercaja Estadio para enfrentarse al Zaragoza y el Alcoraz para medirse ante el Huesca.

Otro aspecto a favor de este reparto es el hecho de que no se partan comunidades autónomas, ya que seis irían a un lado y siete al otro. También se repartirían los filiales con el Fabril y el Bilbao Athletic en el grupo 1 y el Real Madrid Castilla, el Atlético Madrileño y el Villarreal B en el grupo 2. El resultado oficial saldrá de una votación con los 40 equipos y terminará cuando una propuesta tenga, como mínimo, 21 votos a favor.

Equipos históricos

Si todo sigue este cauce, el grupo 2 estará formado por entidades acostumbradas a cotas más altas y a pelear en las mejores categorías del fútbol español. El Hércules sería el segundo equipo con más temporadas en Primera División (20), solo por detrás del Zaragoza que cuenta con la friolera de 58. En tercera posición aparece el Murcia con 18, por delante del Nàstic de Tarragona con cuatro, el Jaén con tres, el Huesca con dos y el Europa, también con otros dos cursos en el máximo nivel.

En busca de conseguir la igualdad entre ambos grupos también hay diferentes opciones sobre la mesa. Existe la alternativa de una separación norte-sur o también, una configuración en la que los equipos de Madrid y de Andalucía quedarían divididos. Por otro lado, el Huesca solicitó formalmente a la RFEF no coincidir en el mismo grupo que el Zaragoza, sin embargo, todo apunta a que esta petición no prosperará y los equipos aragoneses deberán enfrentarse en el grupo 2 junto al Hércules.