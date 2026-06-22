Agustín Coscia, de descarte del Hércules a Segunda con el Sabadell

El adiós de Agustín Coscia el verano pasado fue una de las decisiones que mayor controversia supuso en el entorno del Hércules. El héroe del 5 de mayo, pese a finalizar la 2024-2025 como pichichi blanquiazul y ser el delantero que mejor rindió, por delante de Marcos Mendes, Dani Romera y el fugaz Yanis Senhadji; no fue capaz de convencer a la comisión deportiva para enrolarse en el proyecto del siguiente curso. Y 365 después, los caminos del argentino y del club blanquiazul siguen tomando distancia... ahora en forma de una categoría.

El pasado viernes, ya lejos de Alicante, Coscia vivió esa misma noche con la que sueña cualquier herculano desde hace ya camino de 13 años. El rosarino certificó con el Sabadell el ascenso a Segunda División, tras superar al Zamora en la final del "play-off" y previamente al Real Madrid Castilla en las semifinales. Ambas eliminatorias estuvieron cargadas de épica, con remontada incluida en el partido de vuelta en la Nova Creu Alta. Y con el ex del Hércules brillando, siendo uno de los nombres más destacados del equipos arlequinado. Con 10 dianas, es el pichichi de una temporada para el recuerdo en Sabadell.

Notable paso

Coscia llegó al Hércules en 2023, con el club todavía en Segunda RFEF. Desembarcó en el Rico Pérez con el respaldo de haber hecho 12 goles en Tudela, también en cuarta categoría. Le costó entrar los primeros meses por una tendinitis en el pie... pero conforme estuvo al 100% en lo físico, fue ganando importancia en el equipo de Rubén Torrecilla. Terminó el curso con seis tantos en apenas 869 minutos, quedando para la historia el que valió por el 2-1 frente al Lleida el 5 de mayo del 2024, permitiendo el ascenso a Primera RFEF.

Coscia celebra un gol con el Hércules, la temporada pasada. / LOF

Para la 2024-2025, en su estreno en la tercera categoría del fútbol español, mejoró su rendimiento. Después de un año complicado en lo físico, no se perdió casi ningún partido por lesión. Y fue dejando por el camino, por distintos motivos, a los delanteros que fue incorporando (o manteniendo) el club en plantilla. Mendes fue titular las primeras jornadas, pero su bajo rendimiento permitó a Coscia establecerse por delante de él. Algo similar ocurrió con Dani Romera, quien llegó a Alicante lejos de su plenitud física. Y con Yanis Senhadji, "9" que llegó cedido por el Betis Deportivo... pero que apenas disputó 26 minutos por una lesión grave en la rodilla.

La trama del dorsal

El punta de 29 años cerró el curso con cerca de 2.000 minutos y ocho tantos, dos más que la temporada anterior. Respaldado por su trabajo y lucha incansable, pero también por su aportación de cara al gol, parecía llamado a seguir como blanquiazul, aunque fuera en un rol algo más secundario. Pero la comisión deportiva, convencida de que el equipo necesitaba una renovación exhaustiva, decidió renovar su delantera por completo. Eso sí, por fases.

La no continuidad de Mendes y Romera se selló desde bien pronto. Pero con Coscia hubo dudas hasta bien entrado el mercado de fichajes. Sí que hubo algún acercamiento entre el entorno del jugador y el club. Pero este no pasó de un simple interés verbal que no llegó a concretarse y jamás tuvo oferta formal sobre la mesa. De hecho, entre varios aficionados no sentó del todo bien que en las pruebas médicas, con el adiós de Coscia todavía pendiente de ser oficializado, Slavy apareciera con el dorsal "9", número que portó el argentino hasta entonces.

Slavy, con la camiseta del "9" el pasado 9 de julio de 2025, una semana antes de la despedida de Agustín Coscia. / HCF

El club tomó la decisión definitiva de no contar con ariete de Rosario el 16 de julio. Priorizaron otros perfiles, como el propio Slavy o Fran Sol, ambos ocupando ficha sénior. Pero el rendimiento de ambos no ha mejorado las prestaciones de Coscia como blanquiazul. De hecho, el búlgaro apenas duró seis meses en el Rico Pérez y salió el pasado mercado invernal, rumbo a la Ponferradina.

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"Siempre será un herculano más. Se me hace mposible no recordar ese 5 de mayo, en el que tan bien lo pasamos. Volveré al Rico Pérez muchas veces y bueno, seguro que nos volveremos a encontrar. Gracias por todo", destacó Coscia en una sentida despedida del Hércules el pasado verano, antes de firmar por el Sabadell, club en el que ha demostrado estar más que capacitado para encabezar un ataque que tenga como destino el fútbol profesional.