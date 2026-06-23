El herculanismo hace balance desde las Hogueras: “La temporada es un fracaso… pero hemos tenido muy mala suerte con las lesiones”

Decepcionante y fracaso. Son las dos palabras más empleadas por el herculanismo para describir lo que ha sido la temporada 2025-2026 de su equipo, en la que ha terminado noveno clasificado con 54 puntos y solo estuvo entre los cinco primeros en la primera jornada de liga. Eso sí, pese al desazón de encadenar un año más fuera del fútbol profesional, también se justifica el mal rendimiento del equipo desde las lesiones: "Nos han mermado mucho. Hemos perdido a Colomina, a Solde desde el principio... son cosas que al final se notan. No hemos tenido suerte".

Es el sentir, en líneas generales, expresado por la afición del Hércules este martes 23 de junio, en los instantes previos a la mascletà. Después de un año complicado, siempre lejos de la zona alta, la hinchada expresa su sentir a INFORMACIÓN. "Creo que empezamos muy ilusionados. La plantilla apuntaba bien, le ganamos al Elche en pretemporada y nos veíamos ya en el top 3. Después de un mal inicio, con Beto Company dimos una pequeña vuelta. Pero este equipo nunca ha llegado a dar su máximo", desarrolló la blanquiazul Elena Losa.

Yo estoy dentro de la 'Betoneta'. Es un entrenador que sabe en el club que está Elena Losa

La aficionada se mostró muy a favor de la continuidad de Company el próximo curso: "Yo estoy dentro de la 'Betoneta'. Es un entrenador que sabe en el club que está. Sabe que llegó a un gigante dormido. Le tocó gestionar un equipo que no era suyo, el año que viene, con un equipo hecho para él, va a ir mejor". En esa misma línea se encuentra Marcos Bonmatí, joven hincha del Hércules. Presente en la mascletà con una camiseta blanquiazul de la 2009-2010, la del último ascenso a Primera División, también defendió la continuidad de Beto al frente del proyecto: "Confianza plena en él. Le escuchas hablar, ves como juega el equipo... a mí me gusta mucho".

Marcos, por otro lado, sí que se mostró crítico con la gestión de la delantera esta temporada, en la que piensa que la comisión deportiva firmó "dos delanteros muy parecidos" con Slavy y Fran Sol que no han terminado de rendir en Alicante, pero también dijo estar ilusionado con el fichaje de Manu Rico: "Me gusta el mediapunta de Osasuna. Tiene cositas". Respecto a posibles llegadas, se ilusionó con la posible llegada del central Yago Cantero. "Con él y Javi Rentero en la defensa no pasaría nadie", justificó.

Me gusta Manu Rico, el que era mediapunta de Osasuna. Tiene cositas Marcos Bonmatí

Pese a que la mayoría de aficionados sí aprueban la continuidad de Company, también los hay que no comparten que siga. Es el caso de Pablo Miralles, a quien le sorprendió que "le renovaran cuando el equipo no había alcanzado ningún objetivo", y de Rafael Palacios: "A mí Beto no me gusta. Llegó a mitad de temporada y no ha cumplido los objetivos. No entiendo su renovación, creo que se tendría que haber ido".

Pablo Miralles, aficionado del Hércules, este martes antes de la mascletà. / A. R.

El herculano Alejandro Pérez, crítico con la gestión de la propiedad, transmitió sus dudas respecto a la continuidad del lateral Javi Jiménez, quien ha renovado por dos años. "Lo estábamos hablando ahora y no lo veo demasiado. Creo que es un jugador que lo ha hecho bien, pero que ha ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas". Además, Alejandro tampoco estuvo del todo de acuerdo con la política de fichajes que está empleando el área deportiva. "Me parece que fichar de clubes que han luchado por no descender o incluso han descendido no es lo mejor si tu objetivo es ascender".

Unanimidad con Nico

Durante estas Hogueras, el tema más candente alrededor del equipo está en Nico Espinosa y su renovación, todavía sin acuerdo definitivo. El abonado promedio del Hércules tiene claro que debe seguir... aunque con matices. "Yo creo que debe seguir, pero hay que mirar los servicios médicos para intentar entender el motivo de tantas lesiones. Pero si él está bien, nos va a dar un plus seguro", desarrolló el hincha blanquiazul Víctor Rodríguez.

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Yo creo que (Nico Espinosa) debe de seguir, pero hay que mirar los servicios médicos para intentar entender el motivo de tantas lesiones Víctor Rodríguez

"Nico es una persona de club, alicantino de toda la vida, y sabe perfectamente lo que es el Hércules. Jugadores así los necesitamos. Pero yo creo que está un poco dormido, le falta un empujoncito, que tenga competencia y le pongan las pilas", dijo sobre la continuidad del canterano Elena Losa. La disposición a que Nico continúe choca frontalmente con la renuncia generalizada a los servicios de Fran Sol, pichichi de la pasada temporada y con contrato por otro año. Pese a ello, el aficionado Pablo Sivera no le ve en el proyecto de la 2026-2027: "Es un futbolista que ya por edad y por físico no aporta. Tiene el gol, pero no aporta. Yo creo que es una ficha sénior que se podría llenar con alguien que aportara más al proyecto".