El Hércules cae en un grupo de altura en Primera RFEF

La Primera Federación 2026/2027 ya tiene reparto definitivo y el Hércules puede empezar a poner nombre y apellidos a su tercer intento de ascender a Segunda División. El club alicantino ha quedado en el Grupo 2, una distribución aprobada este miércoles por los propios clubes tras el proceso impulsado por la RFEF y que confirma el escenario este/oeste que se venía perfilando durante los últimos días.

La competición volverá a dividirse en dos bloques de veinte equipos y el Hércules transitará por el lado este, en un grupo con un nivel competitivo altísimo en comparación a la pasada campaña, por la llegada de dos cocos del fútbol profesional, e incluso en relación con el Grupo 1, que cuenta con equipos de menor tamaño social.

Mapa de grupos de Primera RFEF para la temporada 2026/27. / INFORMACIÓN

El conjunto blanquiazul se medirá a Alcorcón, Águilas, Algeciras, Antequera, Atlético Madrileño, Teruel, Europa, Rayo Majadahonda, Cartagena, Nàstic de Tarragona, Juventud Torremolinos, Real Jaén, Real Madrid Castilla, Real Murcia, Real Zaragoza, SD Huesca, Ibiza, Sant Andreu y Villarreal B. El calendario, por otra parte, se presentará el 30 de junio.

La clave del reparto está en el siguiente equilibrio: la RFEF había establecido como uno de los criterios principales compensar el número de descendidos de Segunda División y de equipos filiales en cada grupo. Esa premisa deja al Mirandés y a la Cultural Leonesa en el Grupo 1, mientras que Zaragoza y Huesca quedan encuadrados en el Grupo 2. Sin embargo, los aragoneses son dos clubes con una historia y masa social que los convierte en rivales mucho más peligrosos que los conjuntos castellanos.

Dos descendidos que elevan el listón

El Zaragoza aparece como el gran nombre propio del grupo. No es para menos. Sus 58 temporada en Primera tienen peso, y se trata del equipo de la cuarta ciudad de España, pero es que además, visitar La Romareda, o el Ibercaja Estadio si las obras así lo obligan, tendrá poco que ver con los demás desplazamientos de Primera RFEF.

El Huesca, por su parte, llega tras años recientes en Segunda y Primera, de los cuales hereda una estructura acostumbrada a estándares superiores. Ambos clubes ya tienen inscritos sus nombres en la pelea por las cinco plazas que hacen posible el ascenso.

Repiten Entran Salen Alcorcón Zaragoza Sabadell Algeciras Huesca Eldense Antequera Real Madrid Castilla Betis Deportivo Atlético Madrileño Rayo Majadahonda Sevilla Atlético Teruel Águilas Marbella Europa Real Jaén Tarazona Cartagena Sant Andreu Atlético Sanluqueño Nàstic Juventud Torremolinos Murcia Ibiza Villarreal B

El Hércules también forma parte de ese paisaje de históricos, en el que también estarán el Real Murcia, el Nàstic, el Real Jaén o el Europa. No obstante, la categoría ha demostrado en la pasada campaña que el peso del escudo no resuelve partidos, e incluso, es hasta probable que los complique. Solo hay que mirar los casos del Nàstic, del Murcia o del mismo Hércules.

Respecto a la última temporada, el bloque mantiene varios adversarios familiares, aunque incorpora cambios de importancia. Repiten Alcorcón, Algeciras, Antequera, Atlético Madrileño, Teruel, Europa, Cartagena, Nàstic, Juventud Torremolinos, Murcia, Ibiza y Villarreal B. Entran Zaragoza, Huesca, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Águilas, Real Jaén y Sant Andreu. Salen Sabadell, Eldense, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Marbella, Tarazona y Atlético Sanluqueño.

Los filiales serán otro foco de atención. Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B reúnen jugadores con proyección llenos de desequilibrio, dispuestos a complicar cualquier partido. Jugar contra ellos implica encuentros impredecibles y con peligro. El pasado curso, los blanquiazules se enfrentaron a cuatro equipos "B", con un saldo muy favorable en el Rico Pérez, y de apenas un punto de doce fuera de casa. Nada lejos de la tónica general de la temporada.

Un mapa con kilómetros y mar

La mayor ventaja de este reparto geográfico está en lo logístico, y aún así, el autocar herculano recorrerá bastantes kilómetros. Algeciras será, otra vez, el desplazamiento más largo por carretera, por encima de los 600 kilómetros desde Alicante. Huesca y Zaragoza también obligarán a viajes exigentes, mientras que habrá que visitar varias veces Cataluña y Andalucía.

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La parte favorable está en la presencia de varios destinos de relativa cercanía, y no solo geográfica: Murcia, Cartagena, Águilas, Villarreal B e incluso Teruel. Mención aparte merece el ya clásico viaje a Ibiza, que afronta complejidades especiales por la insularidad e incluso, como ocurrió el año pasado, por el alto costo del alojamiento en la turística isla según la época del año, que obliga a fijar horarios que posibiliten el ida y vuelta el mismo día.