Primera RFEF
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá césped natural en el campo de la UE Sant Andreu, nuevo rival del Hércules
El Consistorio de la Ciudad Condal insiste en pedir que se modifique la normativa de la categoría y que se amplíen los plazos de moratoria, aunque asegura que el club podrá jugar sus partidos en césped natural antes de acabar el año
El Periódico
La UE Sant Andreu está cada vez más cerca de poder disputar sus partidos en césped natural, tal y como exige la normativa de la Primera RFEF. El Ayuntamiento de Barcelona anunció este jueves que ya ha sido aprobado el proyecto ejecutivo por el que podrá instalarse césped natural en el Narcís Sala. La colocación de la hierba comenzará este mismo verano, y está previsto que las obras concluyan a finales de este año. El presupuesto es de 1,8 millones de euros y será necesario licitar las obras en un trámite de urgencia.
Tal y como informa el Ayuntamiento, los equipos base de la UE Sant Andreu, uno de los puntos más peliagudos ante la necesidad de espacio, tendrán que entrenar en los campos de AISS, en los barrios del Bon Pastor y Baró de Viver. Desde el consistorio barcelonés dicen estar seguros de que el primer equipo del Sant Andreu ya podrá jugar sus partidos como local en el Narcís Sala en césped natural antes de acabar 2026.
El caso del Europa
Asimismo, el Europa, que la temporada pasada tuvo que exiliarse a Can Dragó al no cumplir tampoco la normativa de césped natural en el Nou Sardenya, está a la espera de "un estudio diagnóstico estructural". El Ayuntamiento necesita asegurarse de que se cumplen "todos los requisitos de seguridad necesarios" para que pueda instalarse césped natural en el estadio, que tiene un párking debajo.
Del mismo modo, el Ayuntamiento insiste en que pretende seguir insistiendo para que se modifique la normativa vigente en la Primera RFEF respecto al césped, reclamando también que se amplíe el plazo para que las obras de instalación de la hierba sea mayor para los equipos que ascienden desde la Segunda RFEF.
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Fuente: El Periódico
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