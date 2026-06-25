Oriol Soldevila: «Este año no pienso en absolutamente nada más que subir con el Hércules»

Todo tiene su momento, y después de casi nueve meses fuera de los campos por una lesión de ligamento cruzado anterior, el herculano Oriol Soldevila ya cuenta los días para el inicio de la pretemporada y volver a ser uno más en la alineación del equipo. Físicamente ya está en condiciones, y no ha escatimado ni un día para seguir poniéndose a tono desde que empezaron las vacaciones del equipo. Ahora, la vista está puesta en su resurgir futbolístico y en un objetivo que, asegura, es innegociable: ascender con el Hércules al fútbol profesional.

PREGUNTA: Después de un año tan difícil, imagino que tendrá ganas de volver a ser importante con el balón.

RESPUESTA: Sí, muchísimas. Estoy muy contento y muy feliz. Ha habido momentos complicados, pero ahora mismo estoy muy ilusionado por poder volver, por sentirme bien y por ir entrando ya con el equipo. Es una sensación muy buena después de tanto tiempo.

P: Falta nada para la pretemporada y prácticamente no se ha cogido vacaciones.

R: Sí, sin vacaciones casi. Me fui solo una semana, pero he seguido entrenando todos los días. Estuve fuera con unos amigos que además son entrenadores, en Dubái, y aproveché para trabajar allí también. Ahora ya vuelvo a Alicante para seguir con mi preparador físico y continuar con todo el proceso.

"Faltará coger ritmo competitivo, pero como jugador no creo que vaya a cambiar nada"

P: Aun sin poder jugar, has seguido siendo un referente. ¿Cómo se vive eso?

R: Tiene una parte muy bonita, porque estoy muy agradecido y también sorprendido por el cariño que recibo de la gente día a día. Que me tengan así es algo que me llevo dentro. Pero al mismo tiempo también ha sido duro, porque ha habido partidos y momentos de la temporada en los que se te queda esa espina de pensar que ojalá pudieras estar ahí, jugando, ayudando al equipo, devolviendo a la afición todo ese cariño dentro del campo.

P: ¿Cree que su fútbol va a ser el mismo después de una lesión de ligamento cruzado?

R: Nunca se sabe del todo cómo se vuelve de una lesión importante, pero yo estoy muy tranquilo y muy confiado con todo el trabajo que he hecho. Por los test, por las sensaciones y por cómo me noto en el campo, tiene buena pinta. Creo que voy a volver bien. Luego está claro que faltará coger ritmo competitivo, pero como jugador no creo que vaya a cambiar nada. Lo que sí habrá será un pequeño proceso de adaptación, que espero hacer durante la pretemporada.

Oriol Soldevila, entrenando en Dubái durante la semana pasada. / Cedida

P: No ha podido jugar con Beto, pero sí convivir con él estos meses. ¿Qué sensaciones te ha transmitido?

R: Muy buenas. No me ha dirigido en el campo, pero hemos tenido una relación muy cercana. Para no haber podido contar conmigo en competición, Beto ha sido súper cercano. Hemos hablado muchísimo, de fútbol y de muchas otras cosas, ha habido mucha confianza. Incluso hemos hecho muchas bromas con las ganas que teníamos los dos: él de entrenarme y yo de jugar para él. Ahora solo falta ponerlo en práctica y devolverle esa confianza. Estoy seguro de que va a ir bien.

"Para no haber podido contar conmigo en competición, Beto ha sido súper cercano. Ahora solo falta ponerlo en práctica y devolverle esa confianza"

P: Los futbolistas suelen responder con el tópico de que juegan «donde sea», pero ¿dónde puede ayudar más al equipo?

R: Siempre se dice que donde te ponga el míster, y es verdad. Yo puedo jugar en la izquierda, en la derecha, por dentro o incluso cerca del punta. Pero si te hablo de sensaciones, donde más cómodo me he notado durante mi carrera ha sido por detrás del delantero, en esa zona de mediapunta. Aun así, aquí en el Hércules he jugado muchas veces más en banda que por dentro y no tengo problema. Donde toque, hay que rendir.

P: Ahora está Andy, un jugador de banda derecha y con alguna similitud con usted ¿Cree que puedan complementarse bien?

R: Sí, perfectamente. Con Andy tengo una relación excelente, de verdad. Nos llevamos muy bien, hacemos muchas bromas entre nosotros, incluso con el tema del dorsal. Hemos hablado muchas veces de las ganas que tenemos de jugar juntos, de darnos asistencias, de entendernos en el campo. Yo no tengo ninguna duda de que nos podemos compenetrar muy bien.

"Donde más cómodo me he notado durante mi carrera ha sido por detrás del delantero, en esa zona de mediapunta"

P: ¿Y el «7» vuelve a sus manos?

R: Sí, sí. Todo ha sido siempre con muy buen rollo. Él me pidió permiso porque había pocos dorsales libres y quería cogerlo, y le dije que sin ningún problema. Ya de cara a final de temporada y al próximo curso lo normal es que yo vuelva a quedarme con el «7» y él tenga su número. Todo se ha llevado con naturalidad.

P: El verano pasado llegaba después de una gran temporada y con pretendientes de Segunda. Este año el punto de partida es muy distinto...

R: Sinceramente, la gran diferencia es que este año no pienso absolutamente en nada más que no sea subir con el Hércules. No pienso en si va a ser un escaparate, ni en hacerlo bien para que llamen otros equipos, ni nada de eso. Mi gran sueño ahora mismo es ascender con el Hércules. Llevo ya cuatro años en esta ciudad y, con muchísima diferencia, es lo que más ilusión me hace en este momento de mi vida.

P: La sensación sobre el club ha sido de mucha frustración en estos últimos años.

R: Han sido años duros y yo lo sé. Estoy al tanto de todo, vas leyendo cosas, entiendes cómo puede estar la afición en ciertos momentos. Son temas que a mí no me toca gestionar directamente, pero sí tengo clarísimo que, si algo sé, es que el fútbol nos lo debe. El fútbol nos lo tiene que dar. Y dentro de este equipo, de verdad, todo el mundo que lo conforma sabe lo que se juega. Confiamos muchísimo en hacerlo este año.

P: Este año hubo proyectos grandes que salieron mal y otros que dieron la sorpresa en la categoría. ¿Hace falta suerte?

R: Yo soy de los que piensan que la suerte no existe. Todo va a depender de nosotros y cuanto antes asumamos eso, antes estaremos más cerca del objetivo. No tenemos que buscar excusas. Tenemos que centrarnos en hacer bien las cosas y en exigirnos mucho.

"Yo no tendría ningún problema en cobrar los penaltis cuando toque, siempre respetando a quien tenga prioridad dentro del equipo"

P: Antes de la lesión quería cobrar los penaltis. ¿Este año los va a pedir?

R: Son cosas internas, pero no tengo problema en decir que sí, que estaría encantado de asumir esa responsabilidad. El año pasado, por experiencia, los tiraba Nico. Como estaba lesionado, en principio los iba a tirar yo, pero luego me lesioné también y al final los acabó lanzando Fran Sol. Este año ya se verá cómo se organiza, pero desde luego yo no tendría ningún problema en coger esa responsabilidad cuando toque, siempre respetando a quien tenga prioridad dentro del equipo.

P: Se le escucha optimista.

R: Sí, lo estoy. Estoy muy centrado en trabajar, y convencido de que si hacemos bien las cosas puede ser un buen año. Ahora lo importante es llegar fuerte a la pretemporada y empezar desde ahí a construir algo de verdad.