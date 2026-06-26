El Hércules levanta su defensa sobre Rentero y ultima la llegada de Yago Cantero

La casa no se empieza por el tejado, aunque en el caso del Hércules, la base del equipo está a la espera de volver a levantarse. Por segundo verano consecutivo, la entidad blanquiazul se ha lanzado a renovar casi por completo su lista de defensores centrales en búsqueda de fiabilidad y de una salida de balón acorde al estilo que propone el entrenador, Beto Company.

El único pilar que ha quedado en pie ha sido Javier Rentero, jugador que llegó a la plantilla herculana fichado por 100.000 euros desde el Alcorcón y que supo ganarse al Rico Pérez y convertirse en uno de los mejores efectivos de la temporada. Con Rentero como base, la comisión deportiva blanquiazul baraja el fichaje de otros dos centrales de alto nivel, y el primero de ellos está a punto de llegar.

Tras las salidas de Nacho Monsalve y Adrián Bolo, fichados en el pasado mercado estival, y la del único sobreviviente de la zaga de hace dos cursos, el madrileño Alejandro Sotillos, la SAD propiedad de la familia Ortiz se lanzó a por Yago Cantero, futbolista de la AD Ceuta que fue clave en el ascenso de hace dos años y que en esta última campaña perdió protagonismo en LaLiga Hypermotion, donde solo disputó 11 encuentros, a los que suma otros dos en Copa del Rey.

Un central zurdo para salir jugando

De pie izquierdo (complementario al diestro Rentero), su inminente llegada a Alicante significaría el regreso a la categoría de bronce en otro proyecto que aspira a ascender. De 26 años, es un hombre que encajaría en el perfil de central "pelotero". Da buenos pases filtrados, tiene criterio a la hora de la salida de balón y goza de inteligencia táctica en el campo. Tres cualidades que Beto echó en falta durante sus 24 jornadas al frente del Hércules y cuya carencia incluso costó algún gol y más que algún susto a un equipo que aspiraba a salir jugando.

Yago Cantero, en una imagen de hace dos años con la camiseta del Ceuta. / AD Ceuta

Así, el central navarro será el primer ladrillo que acompañe a Rentero en el muro defensivo que está erigiendo el Hércules en esta reconstrucción. Una enmienda a la totalidad para un bloque defensivo que, como el resto del equipo, no consiguió cerrar la brecha entre los resultados locales y visitantes. En el Rico Pérez, el Hércules ofreció cifras de ascenso: 10 porterías a cero en 19 partidos y solo 0,68 goles encajados por encuentro. Fuera, en cambio, recibió más del doble y solo dejó su portería a cero tres veces.

El central navarro, de perfil zurdo y buen trato de balón, será el primer refuerzo de la zaga blanquiazul

Cierto es que, bajo el mando de Beto, el equipo mejoró sus números defensivos a medida que avanzaban las jornadas. De 1,21 goles recibidos por partido en la primera vuelta a 0,95 en la segunda, incluso teniendo en cuenta la debacle competitiva en Alcorcón (4-0).

La defensa del Hércules CF, en números Dato Total En casa Fuera Partidos 38 19 19 Goles encajados 41 13 28 Media de goles encajados 1,08 0,68 1,47 Porterías a cero 13 10 3 % porterías a cero 34% 53% 16% xG en contra 1,14 1,02 1,28 Partidos con +2,5 goles totales 15/38 — — Fuentes: Transfermarkt, Weltfussball y FootyStats. Elaboración propia.

Esa desigualdad explica parte de la reforma, mientras que la otra se puede leer simple y llanamente con la presencia sobre el campo. Rentero fue el único central con continuidad total. Monsalve, sin un rendimiento brillante y aquejado en varios momentos de la temporada por lesiones, jugó cuando estuvo disponible pero no ofreció el perfil de líder de la defensa que buscaba el club en él. Sotillos, con minutos esporádicos, se perdió casi toda la segunda mitad de curso por su rotura colateral de ligamento. Bolo, finalmente, apenas pudo contar cuando los otros dos centrales no estuvieron disponibles, o incluso cubriendo el lateral derecho.

Hace dos veranos el Hércules le enseñó la puerta de salida a Josema Gómez y Abraham del Moral, y solo apostó por Sotillos como elemento continuador en la dupla defensiva. Ahora, al tercer intento y con otra idea futbolística, la intención sigue siendo un bloque sólido, que no se amilane en los escenarios difíciles que aguarda esta Primera RFEF, pero que al mismo tiempo ofrezca a Beto la posibilidad de desplegar su idea de juego.

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Otro Cantero para edificar el muro

A falta de la llegada de un central más, el regreso del cedido Rubén Cantero, con ficha sub-23, es un hecho de cara a la pretemporada. De dar el nivel que ha demostrado estos últimos meses, en los que en Segunda RFEF fue de lo mejor del descendido Xerez Deportivo, podría por fin ganarse un curso completo en el Rico Pérez después de dos años en los que ha salido en préstamo para disfrutar de minutos. Un objetivo que ya ha manifestado claramente el defensor, natural de Caudete y con ADN Barça.