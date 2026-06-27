El siguiente paso de Galvañ en el Hércules

El verano acostumbra a traer cambios. Es el periodo de tiempo en el que los equipos tratan de confeccionar plantillas competentes para conseguir los objetivos marcados desde arriba. Para ello se suele acudir al mercado de fichajes o, por el contrario, también se le puede dar más confianza a la gente de la casa, aquella que viene pisando fuerte desde las categorías inferiores.

En el caso del Hércules se está trabajando a destajo con el fin de incorporar jugadores que suban el nivel y eviten otra temporada decepcionante, pero, a su vez, también cuentan con jóvenes dispuestos a asumir más responsabilidades. Dentro de esta lista de nombres aparece el del alicantino Jorge Galvañ, un futbolista del que se espera un paso adelante en la temporada 2026/2027.

Con 25 partidos disputados, el canterano blanquiazul consiguió ganarse la confianza tanto de Rubén Torrecilla como de Beto Company. Con el técnico extremeño a los mandos fue de la partida en ocho ocasiones antes de su cese, mientras que con Beto Company lo fue otras 17. Su gran pretemporada le valió para ser un fijo y ganarse un puesto en la banda derecha del Hércules. Fue, durante el curso pasado, el principal recambio del titularísimo Samu Vázquez y eso le acercó a la renovación hasta junio de 2028, por lo que la entidad ha depositado en él su confianza para el futuro más inmediato.

Sin recambio de garantías

Ahora la tesitura cambia, ya que Galvañ dejará de ocupar esta temporada licencia sub-23 y desde el club esperan un paso adelante del futbolista nacido en San Juan. Desde su debut con el primer equipo ha estado actuando como lateral derecho, pero, principalmente, lo hacía por necesidad. Esto fue motivado principalmente por dos razones, primero por el hecho de no tener un recambio de garantías para Samu Vázquez y segundo por una presencia masiva de futbolistas en el extremo derecho.

Sin Jeremy de León en plantilla y con un Andy Escudero llegado al club en el mes de enero se le abre la ventana a Galvañ para sumar minutos en ese extremo derecho. No obstante, el Hércules sigue trabajando en la adquisición de dos extremos, uno por banda, para poder dar por cerrada esa demarcación. Desde el club, durante la pretemporada pasada, creían que el canterano donde más podía aportar era en posiciones de ataque, pero las necesidades han marcado otras directrices y en el fútbol nada se puede dar por sentado, por lo que solo queda sentarse y esperar a ver que decide Beto Company.

En las oficinas del Rico Pérez tuvieron claro desde el primer momento que Jorge Galvañ debía ser un pilar para la próxima temporada, al igual que la afición blanquiazul. Tras terminar la temporada en el mes de mayo, este diario abrió una encuesta para que los herculanos pudiesen votar qué jugadores mantener y cuáles descartar, siendo el canterano de San Juan uno de los nombres con más votos favorables. Cerca del 90% de los aficionados coincidieron en qué Jorge Galvañ debía vestir los colores del Hércules la próxima temporada, una cifra que refuerza el gran rendimiento dado durante la última campaña.

Aún restan más de dos meses para la finalización del mercado de fichajes estival, por lo que predecir qué plantilla presentará el Hércules la próxima campaña no se antoja una tarea fácil y, todavía menos, la distribución de la misma. Todavía faltan refuerzos por llegar para terminar de apuntalar una plantilla que aspira, como no, al ascenso de categoría de una vez por todas. No será una labor menor, ya que el grupo en el que ha quedado encuadrado el cuadro alicantino apunta a tener una exigencia máxima con entidades históricas y filiales de equipos Champions.

Enfrente habrá equipos como el Zaragoza, un descendido con 58 temporadas en Primera División. Poco acostumbrado a la categoría del bronce español, apunta a ser el principal candidato a conseguir el ascenso directo, sin embargo, también aparecen otros nombres como el Huesca, Murcia, Nàstic, Europa o el mismo Hércules.