La consolidación del plan de Beto en el Hércules

El plan de Beto Company en el Hércules se sustentaba bajo los principios del buen fútbol, el toque y el equilibrio. Desde su llegada al Rico Pérez allá por el mes de noviembre defendió un juego vistoso, ya que según su forma de entender el fútbol es más factible ver puerta si dominas la posesión del balón.

La mejor defensa es un buen ataque, sin embargo, dentro de un mismo partido existen diferentes dinámicas, alternativas y contextos a los que un equipo debe saber responder si quiere terminar la temporada con resultados satisfactorios. El curso pasado, por diferentes razones, no se dio así por tierras alicantinas, pero, a pesar de ello, la hinchada blanquiazul se sigue encomendando a la figura del entrenador para poder regresar al fútbol profesional.

Beto observa su tablet durante un entrenamiento. / Hércules CF

El equipo de Beto se sustentó gracias al centro del campo, la demarcación encargada de distribuir el juego y de poner las primeras piedras en el ataque. Dentro de este contexto se desenvolvieron Ben Hamed, Roger Colomina, Josep Calavera, Carlos Mangada y Mehdi Puch. Dos de ellos no arrancaron la temporada como blanquiazules, pero una vez llegaron a la dinámica del equipo alicantino se convirtieron en pilares y solo las lesiones evitaron la disputa de más minutos en el Rico Pérez. No obstante, el nivel general del equipo no fue suficiente y es por esto que el medio del campo del Hércules está sufriendo una renovación durante este mercado de fichajes estival.

A día de hoy son cinco los centrocampistas que la entidad alicantina tiene en nómina de cara a la temporada que viene. Estos son Álex Fidalgo, Manu Rico, Ben Hamed, Mehdi Puch y Colomina. Este último se encuentra recuperándose de una rotura de ligamento cruzado y no podrá ser de la partida en el primer tramo de la temporada.

Mermado por las lesiones

Sin embargo, desde la entidad ven en el centrocampista catalán un líder de cara al futuro. Colomina arrancará su cuarta temporada como herculano y en todas ellas ha disputado más de treinta partidos a excepción de esta última, que no ha podido pasar de los 17 por culpa de las lesiones, primero en el hombro y luego en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Pese a ello, el club renovó al futbolista de Sabadell hasta 2029 reforzando su confianza y evidenciando que el futuro del club pasa por sus botas. No será inscrito en la tercera división del fútbol español hasta la llegada de Navidad, por lo que la hinchada blanquiazul deberá esperar hasta el segundo tramo de temporada para ver a uno de sus favoritos. Así se reflejó en el comunicado de renovación publicado por el club, donde los aficionados celebraron esta ampliación del contrato como si de un fichaje estelar se tratase.

El que sale beneficiado de esta situación es Ben Hamed. El futbolista camerunés arrancó el curso pasado como un cohete y disparó la ilusión en el Rico Pérez. Su pretemporada fue magnífica y se erigió como el gran líder del centro del campo herculano, sin embargo, su rendimiento cayó a lo largo de la temporada, perjudicado quizás por el año gris a nivel coral. Su continuidad no peligra de momento, ya que el hecho de que Roger Colomina no cuente con ficha hasta Navidad le abre una ventana para poder sumar más minutos. Sobre el papel no tendrá un rol tan importante como el último año y deberá pelear para conseguir la titularidad.

Otro que repetirá como blanquiazul es Mehdi Puch. El argelino debutó con la elástica del Hércules en la jornada 19 y desde ese momento solo se perdió dos encuentros. Nada más pisar el césped por primera vez se le vio que era un futbolista diferencial en la categoría, además de estar sobrado técnicamente. Su rendimiento también empeoró con el paso de los partidos y a final de temporada ya no era ese futbolista diferencial que maravilló a propios y extraños, pero, a sus 22 años, seguirá con ficha sub-23 otro curso más.

Los que sí que debutarán en el Rico Pérez esta temporada serán Álex Fidalgo y Manu Rico. El primero llega a Alicante tras defender los colores del Cartagena y apunta a aportar personalidad, visión de juego y capacidad para equilibrar al equipo. Por otro lado, Manu Rico, procedente del Huesca, se caracteriza por ser un futbolista joven, versátil y con gran proyección. Con su incorporación, el Hércules suma a su proyecto inteligencia, calidad y llegada.

Con las llegadas de los dos Álex, la operación retorno de Josep Calavera perdió urgencia, ya que el centro del campo ya cuenta con cinco efectivos para, presumiblemente, dos sitios en el once. El futbolista catalán disputó 14 encuentros a las órdenes de Beto Company la pasada temporada y sigue estando en el radar del club para terminar de apuntalar un centro del campo con diferentes perfiles.