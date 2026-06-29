El Hércules cierra la llegada del extremo Obeng como reemplazo de Nico Espinosa

Apenas cinco horas después de anunciar el adiós definitivo del capitán Nico Espinosa, que se marcha al Mirandés, el Hércules ya ha encontrado un reemplazo para su extremo izquierdo. De hecho, ya lo ha anunciado. El club blanquiazul ha hecho oficial en la tarde de este lunes la contratación de Isaac Obeng, extremo ghanés de 23 años que la pasada temporada jugó en el Algeciras.

De hecho, tal y como recoge el comunicado de ambas entidades, el Hércules ha pagado traspaso por hacerse con los servicios del futbolista. Según distintas fuentes, el montante abonado por la propiedad blanquiazul al Cádiz —club al que pertenecía— para cerrar la llegada de Obeng rondaría los 100.000 euros, apostando así por un futbolista que destacó el pasado curso en Primera RFEF.

Obeng, de la generación del 2003, dio sus primeros pasos como juvenil en el Elche. En 2021 firmó por el División de Honor del Espanyol, y en 2022 dio el paso al fútbol sénior con el Unionistas. También pasó por Logroñés, Rayo Cantabria y Teruel antes de recalar en el Cádiz el verano pasado. Hizo la pretemporada con el primer equipo cadista, pero finalmente salió cedido al Algeciras, equipo que ha competido en la liga del Hércules.

Gran golpeo y desborde

Quienes han seguido su campaña en el equipo del Nuevo Mirador destacan su polivalencia para jugar por ambas bandas y su capacidad para desbordar a los defensores. Zurdo y con 1,82 metros de altura, también llama la atención por su potente conducción con balón. Pese a que no ha hecho demasiados goles (4) este curso con el Algeciras, entre sus virtudes también destaca su potente golpeo de balón, sobre todo cuando engancha hacia dentro partiendo desde la derecha.

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Carlos Abad saca un balón desde su porteria presionado por Isaac Obeng, ahora nuevo jugador del Hércules. / LOF

"A sus 23 años, la dirección deportiva apuesta por un jugador con gran margen de crecimiento y con el objetivo de seguir dando pasos adelante en su carrera, aportando energía, desborde y profundidad al ataque blanquiazul", destaca el club en su comunicado sobre la contratación del extremo. Obeng es el quinto fichaje del Hércules este mercado, sumándose a las llegadas del latetal izquierdo David López, el centrocampista Álex Fidalgo, el mediapunta Manu Rico y el atacante Álex Jiménez.