El Hércules y Nico Espinosa no llegan a un acuerdo: el capitán no sigue

Después de muchos meses de negociación, no hay trato. El Hércules y Nico Espinosa separan sus caminos tras no alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato, que termina este 30 de junio. El club y el alicantino han comunicado su adiós definitivo este lunes, con una simple publicación. "Un capitán. Un herculano. Un sentimiento. Un ejemplo de resiliencia que lo ha dado todo por estos colores, sus colores. Gracias por todo, Nico", anunciaba el Hércules en sus canales oficiales.

Su nuevo destino, anunciado de manera simultánea, será el Mirandés. El club rojillo, que competirá en el grupo 1 de la Primera RFEF, por lo que Nico no regresará este año al Rico Pérez; le ha firmado un contrato por las próximas dos temporadas, es decir, hasta junio de 2028. Con su adiós, el extremo se marcha tras toda una vida ligado a la entidad. Canterano y alicantino, debutó con el primer equipo en la temporada 2018-2019. Desde entonces, ha formado parte de la dinámica del primer equipo blanquiazul. En 2021 dio el salto definitivo a la primera plantilla, donde ha vivido un ascenso y ha defendido los intereses del Hércules... hasta hoy.

Una negociación de muchas etapas

Más de nueve meses en conversaciones han estado el Hércules y Nico Espinosa tratando de alcanzar un acuerdo. Por el camino, varios pasos hacia el acuerdo, pero también otros hacia la ruptura. De hecho, ambas partes han defendido un discurso público similar, uno que hacía ver cercano un "acuerdo inminente". No ha sido así.

El cariño público que siempre le ha dedicado el propietario del club, Enrique Ortiz, y las muestras de afecto del secretario técnico, Paco Peña, no han sido suficientes para llegar a un acuerdo cuyo principal inconveniente ha estado en lo económico. La última oferta, trasladada al alicantino hace cuatro semanas, contaba con una mejora salarial y una duración de tres temporadas (hasta junio de 2029).

Paco Peña, secretario técnico, y Nico Espinosa, excapitán del Hércules, miran el móvil entre risas durante la despedida de Rubén Torrecilla. / Héctor Fuentes

Eso sí, parte de su retribución quedaba sujeta a una serie de variables que Nico debía completar rindiendo sobre el verde, un factor que no convenció al canterano blanquiazul... y que ha terminado con el distanciamiento definitivo entre ambas partes. Espinosa, tras un año en la que el físico le ha vuelto a castigar, ha preferido la seguridad trasladada por el Mirandés, sobre todo en el aspecto económico, por lo que continuará su carrera en Anduva.

En el grupo 1 de la Primera Federación, ahora en Miranda del Ebro, Nico tratará de dejar atrás el que ha sido su gran lastre durante toda su carrera: los impedimentos físicos. Como blanquiazul, solo en la temporada 2024-2025, en su debut en Primera RFEF, logró superar la barrera de los 1.300 minutos. Los otros cuatro cursos, las lesiones no le han permitido desarrollar todo su potencial con una mínima continuidad.

Nico abandona el Hércules tras haber disputado un total de 107 partidos, en los que ha hecho siete goles. Su mejor periodo fue la temporada pasada, cuando de la mano de Rubén Torrecilla logró tener continuidad y ser titular indiscutible en el equipo. Con Beto Company no corrió la misma suerte, ya que, tras una lesión en pretemporada, apenas tuvo continuidad durante el segundo tramo de competición. De hecho, llegó a jugar hasta como lateral debido a su falta de sitio en el ataque.

Sentida despedida

Tras hacerse oficial su adiós el adiós de Nico, el canterano ha publicado un sentido comunicado en sus redes sociales en el que se ha despedido del club y la afición. "Querida familia herculana. Me dirijo a vosotros para despedirme de la que ha sido durante toda mi carrera deportiva mi casa y la que así voy a seguir considerando durante toda mi vida", inicia el escrito.

Nico Espinosa se lamenta de un golpe recibido durante el Hércules-Teruel, la pasada temporada. / Jose Navarro

El extremo, de 25 años, quiso despedirse de la hinchada del Rico Pérez antes de iniciar su nueva etapa: "Hoy decido emprender un nuevo camino, pero no sin antes agradecer al Hércules todo lo que ha hecho por mí desde bien pequeño. Gracias Hércules por formarme como persona y futbolista y por darme la oportunidad de haber defendido este escudo por toda España. En mi memoria siempre quedará aquel ascenso del 5 de mayo de 2024".

Noticias relacionadas

"Gracias a todas las personas que han estado vinculadas al club durante mi estancia, cuerpos técnicos, fisios, trabajadores y compañeros, habéis hecho de esta etapa algo indescriptible. Por último, agradecer a la afición, sois el alma de este club, ha sido un placer representaros durante estos años. Me llevo conmigo el cariño mostrado en cada domingo, tanto en el Rico Pérez como en los desplazamientos. Gracias por tanto. Un herculano más que os seguirá y animará en la distancia", finaliza el que ha sido capitán del Hércules los últims años su comunicado.