El Hércules abrirá y cerrará la liga en el Rico Pérez contra dos cocos

Calendarios sorteados... con un inicio y final que recuerda a tiempos mejores. El Hércules ya conoce el camino que deberá de recorrer en su tercer intento por ascender a Segunda División. Abrirá y cerrará la competición en el Rico Pérez. Y lo hará frente a dos de los grandes "cocos" de la categoría por historia, masa social y proyecto deportivo.

El club blanquiazul inaugurará la competición el último fin de semana de agosto, con horario todavía por definir, frente al Real Murcia en el José Rico Pérez. Y cerrará la liga también bajo el calor de su afición, el 22 o 23 de mayo, frente al Real Zaragoza. Una apertura y una clausura del campeonato exigente, en el que será uno de los grupos con mayor nivel de la historia de la categoría.

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El club blanquiazul, de hecho, jugará las dos primeras jornadas en casa. Al partido inaugural frente al Murcia, le seguirá el Atlético Madrileño en la jornada 2, el primer fin de semana de septiembre. El primer desplazamiento del curso llegará en la jornada 3, frente al Europa. El último partido del año llegará en la jornada 17, con una visita especial: al Real Zaragoza. El Hércules viajará al campo del Zaragoza —que será el estadio modular, no La Romareda— el fin de semana del 20 de diciembre, en una fecha que estará marcada en el calendario por muchos herculanos. El 2027 lo abrirá recibiendo al Alcorcón, en la jornada 18.

Desplazamientos señalados

La confección de los grupos ha querido que el equipo blanquiazul tenga esta temporada tres desplazamientos a la Región de Murcia, todos ellos a menos de una hora y media. La visita a El Rubial del Águilas llegará en la jornada 5 (último fin de semana de septiembre), club recién ascendido desde Segunda RFEF.

Última jornada del grupo 2 de la Primera RFEF. / RFEF

El estadio de Cartagonova, hogar del Cartagena, será visitado en la jornada 15 (fin de semana del 6 de diciembre); mientras que el segundo clásico frente al Murcia del curso llegará en la jornada 30 (fin de semana del 28 de marzo), en esta ocasión en la Nueva Condomina. La visita a la Ciudad Deportiva del Villarreal, viaje también relativamente corto, llegará en la jornada 26 (último fin de semana de febrero).

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Cinco partidos en casa en las primeras siete jornadas

El Hércules jugará cinco partidos en el Rico Pérez en las siete primeras jornadas, una circunstancia atípica posibilitada por la asimetría del calendario. Pasarán por Alicante Murcia, Atlético Madrileño, Juventud Torremolinos, Real Jaén y Sant Andreu durante el primer mes y medio; siendo los dos últimos clubes recién llegados desde la cuarta categoría. Sobre el papel, debería ser un amable inicio de campeonato para el Hércules, que siempre ha encontrado en el Rico Pérez un fortín durante sus dos años en Primera RFEF.