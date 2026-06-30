Hércules CF | Mercado de fichajes
Miki Bosch, una "torre" para la defensa del Hércules
El central valenciano, que mide 1,90 centímetros, firma por el club blanquiazul y se une a Javi Rentero en el centro de la zaga; Yago Cantero, también cerca de firmar
Seis fichajes cerrados (y anunciados) antes de entrar en el mes de julio. Es el balance del Hércules a estas alturas del verano, cuando siquiera el mercado de fichajes ha sido inaugurado de manera oficial —abrirá este miércoles 1 de julio—. El último en llegar, un central para acompañar a Javi Rentero, único superviviente en el centro de la zaga de la temporada pasada. El club blanquiazul ha hecho oficial la incorporación de Miki Bosch, defensa valenciano que llega libre tras finalizar contrato con el Pontevedra.
Bosch llega al Rico Pérez impulsado por una última gran temporada en el conjunto pontevedrés. Ha jugado un total de 3.000 minutos, siendo el cuarto futbolista de la plantilla que más ha estado sobre el verde. El central de Alginet ha sido clave en la notable campaña del Pontevedra, que terminó sexto clasificado pero con los mismos puntos que el Real Madrid Castilla, equipo que cerró el top 5 en el grupo 1.
El zaguero destaca por su espigada presencia: mide 1,90 metros. El club le define en su comunicado como un defensor "sólido, contundente y fiable, que destaca por su dominio del juego aéreo, su capacidad de anticipación y su regularidad a lo largo de la temporada. Su presencia física y su concentración le convierten en un jugador muy difícil de superar en el duelo individual".
Miki Bosch, cuyo nombre de pila es Adrià Miquel, salió de la cantera del Alzira. En edad todavía de Juvenil, llamó la atención del fútbol base del Valencia, que le firmó para su filial. Desde la cantera ché, salió cedido al Tarazona y al primer equipo del Alzira. Después de pasar en la 2021-2022 por el filial del Valencia sin demasiado protagonismo, se marchó al Recreativo Granada. En el equipo nazarí llegó a debutar en Primera División, en un Real Sociedad 5-3 Granada.
En la 2024-2025, se quedó a un gol de subir a Primera RFEF con el UCAM Murcia. El verano pasado firmó con el Pontevedra, donde se ha consolidado como uno de los centrales con más contundencia defensiva —sobre todo dentro del área— de toda la categoría. Ahora llega a Alicante como sexto refuerzo del mercado, primero para el centro de la zaga. El club, junto a Bosch, también ha anunciado las llegadas del lateral zurdo David López, el centrocampista Álex Fidalgo, el mediapunta Manu Rico, el extremo Isaac Obeng y el atacante Álex Jiménez.
Cantero, a punto
El desembarco en el Rico Pérez de Bosch apunta a llegar acompañado de otro central. Se trata de Yago Cantero, cuyo fichaje la comisión deportiva blanquiazul está a cerca de cerrar. Esta temporada ha formado parte de la plantilla del Ceuta, donde apenas ha tenido protagonismo con el salto a Segunda División del conjunto caballa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
- Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
- El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”