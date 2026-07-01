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Antoñín, nuevo delantero del Hércules
El exfutbolista del Nàstic de Tarragona llega a Alicante cedido por el Korona Kielce polaco con opción de compra al final de temporada
Antonio Cortés Heredia, 'Antoñín' se suma al proyecto blanquiazul para convertirse en el complemento de Alberto Toril en la punta del ataque mietras se avanza en la negociación para la salida de Fran Sol, con el que definitivamente no se cuenta para la próxima campaña, la tercera consecutiva en Primera RFEF, que arranca el último fin de semana de agosto con la visita del Real Murcia al Rico Pérez. El atacante malagueño, cedido por el Korona Kielce, que compite en la máxima categoría polaca, donde ha jugado el última curso tras firmar una campaña sobresaliente el ejercicio anterior con el Gimnàstic de Tarragona.
Antoñín, que en abril cumplió 26 años, es, según el informe técnico, "un futbolista con una amplia experiencia en España, donde ha disputado partidos en Primera División, Segunda División y Primera Federación". El texto también subraya que, a lo largo de su trayectoria, debutó en 2018 con el filial malaguista, "ha demostrado ser un atacante versátil, rápido y con capacidad para desenvolverse bien en cualquier posición del frente ofensivo".
Su última experiencia en España llegó con el Gimnàstic de Tarragona, donde firmó 10 goles y fue una de las piezas más importantes del equipo. Su rendimiento fue determinante para que el conjunto catalán peleara por el ascenso hasta el final, quedándose a las puertas de regresar al fútbol profesional.
La dirección deportiva apuesta por un atacante que, a sus 26 años, llega al Rico Pérez en un momento de plena madurez, dispuesto a aportar experiencia, calidad y gol a la delantera blanquiazul.
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