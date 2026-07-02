Carlos Rojas, las claves de un negocio redondo

Jugada perfecta. La venta de Carlos Rojas al FC Epicentr de la Primera División ucraniana reafirma la filosofía de club que trata de imponer el dueño del Hércules en la entidad blanquiazul. Su deseo, desde hace tres temporadas, es lograr adquirir talento joven que pueda, bien ayudar al club a lograr sus objetivos deportivos, bien proporcionar unos beneficios que contribuyan a la financiación de una SAD que fuera del fútbol profesional apenas genera ingresos. La idea arrancó con la venta de Abde al FC Barcelona y, desde entonces, se ha mantenido fiel a esa idea.

Después de una campaña gris, la segunda consecutiva en Primera Federación, la comisión deportiva estaba convencida, hace tres semanas, de que podría obtener un rédito importante por el extremo conquense, con doble pasaporte, español y colombiano, antes de que diera comienzo la nueva temporada. Era, con diferencia, el futbolista herculano con mejor cartel fuera del país después de haber explotado como atacante en el equipo al que fue cedido en enero después de no contar para Beto Company, que no congenió con él ni dentro ni fuera del campo.

Carlos Rojas, antes de marcharse cedido al FC Epicentr de la Premier ucraniana. / LOF

El Hércules ha sellado un traspaso muy ventajoso. La marcha Carlos Rojas se ha cerrado en 350.000 euros. Doscientos mil los percibe ahora y el resto antes de que finalice 2026, según han pactado las dos partes. Además, el acuerdo recoge un 30% del importe de un futuro traspaso del futbolista en caso de que el Epicentr lo venda en los próximos años. Un negocio redondo teniendo en cuenta que el exfutbolista del Murcia llegó a Alicante el pasado verano con la carta de libertad tras no alcanzar un acuerdo para prorrogar su estancia en el conjunto grana.

Después de su buen papel en una competición que se lleva a cabo en mitad de una guerra, de la valentía demostrada por el delantero castellanomanchego para aceptar ese desafío tan lejos de su casa, el conjunto alicantino confiaba en recibir una oferta superior a los 200.000 euros. Al final ha obtenido 150.000 más de lo previsto, y eso solo a corto plazo, dado que los beneficios por esta operación también puede granjear rédito a futuro.

Un valor que aún puede dar más

Carlos Rojas, que pertenece a la generación de jugadores de 2002 que pasaron por la selección española sub-19, ha estado siempre en la agenda de las direcciones deportivas por sus condiciones y su desequilibrio, pero todavía no ha acabado de mostrarse regularmente, algo que se confía que pase. Le ocurrió al Atlético de Madrid, que se lo llevó a su fútbol base desde las escuelas de fútbol formativo de Cuenca, y también al Real Murcia, desde donde acabó saltando al Hércules después de protagonizar dos años compaginando actuaciones estelares con muchas semanas grises. Carlos Rojas no es un deportista que se arrugue, que se deje aplastar por la crítica, de hecho va sobrado de carácter, y no siempre le juega a favor. Prueba de su arrojo fue que aceptó sin reparos su salida a una liga tan alejada de su realidad como la ucraniana.

Compañero de generación de talentos jóvenes como Pablo Cuñat, Álvaro Aceves, Alejandro Iturbe, Álvaro Carrillo, Rafa Marín, Pablo Barrios Alejandro Fernández, Diego López, Hugo Bueno, Stefan Bajcetic, Javi Guerra, Fran Pérez, Samu Omorodion e Ilias Akhomach, el conquense no logró convencer al entonces seleccionador Santi Denia para ser un fijo en la Rojita.

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Ahora abre una nueva etapa. Su protagonismo en el Epicentr Kamyanets-Podilskyi de la Premier ucraniana, con tres goles y dos asistencias en 11 partidos, y mucha participación ofensiva le ha a la SAD propiedad de la familia Ortiz un ingreso con el que poder potenciar la confección del vestuario que buscará el asalto a Segunda División a partir del mes de agosto. Como blanquiazul disputó 17 encuentros y en ninguno vio puerta. Fue una apuesta en el modelo de gestión que se ha implantado en el Hércules CF y la operación finalmente ha avalado que la nueva filosofía, si se ejecuta con buen criterio, acaba dando rédito. El club seguirá adquiriendo en propiedad a jugadores jóvenes con proyección para que crezcan en el primer equipo o, si no se les da espacio ahí, cederlos para que su desarrollo no lo arruine la coyuntura deportiva del proyecto de turno cuando las cosas no le salen bien al entrenador.