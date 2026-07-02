Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputada directora Gaurdia CivilOkupas harineras AlicanteCompra Plaza Mar 2Robo violento BenidormDirecto Comisión de Les NausDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Pretemporada

El Hércules cierra un amistoso veraniego contra el Castellón

Blanquiazules y albinegros se enfrentarán en agosto en el Rico Pérez

Anuncio del encuentro amistoso Hércules-Castellón que se juega este verano en Alicante.

Anuncio del encuentro amistoso Hércules-Castellón que se juega este verano en Alicante. / HCF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro Rojas

Pedro Rojas

Alicante

El Hércules disputará un partido amistoso ante el Castellón, conjunto de Segunda División, en el estadio Rico Pérez. Lo hará, según lo pactado por ambos clubes, el próximo 7 de agosto, en turno de tarde, seguramente con posibilidad de acceso a la grada para los seguidores blanquiazules. El duelo se producirá tres semanas antes de que dé comienzo oficialmente el tercer curso seguido de los alicantinos en Primera RFEF, que será el último fin de semana de agosto con la visita del Real Murcia también al estadio herculano.

El compromiso ante el equipo castellonense, que se disputará a las 19:30 horas, es el primero que confirma la entidad alicantina para la próxima pretemporada, que arrancará, presumiblemente, el 13 de julio. Antes está previsto que los futbolistas se sometan a los exámenes médicos y morfológicos habituales tras el periodo vacacional y la oportuna inactividad que conlleva. El Hércules no tiene aún definida la fecha final del regreso al trabajo de la plantilla, aunque todo hace indicar que el contacto con la pelota y el césped de Fontcalent será ese lunes.

Noticias relacionadas

Anuncio oficial del partido de preparación que disputara el Hércules frente al Castellón, de Segunda División.

Anuncio oficial del partido de preparación que disputara el Hércules frente al Castellón, de Segunda División. / HCF

La intención del cuerpo técnico del Hércules es disputar entre siete y nueve compromisos de preparación para el inicio de la liga, que se desarrollarán a lo largo de siete semanas antes de reeditar el clásico en el Rico Pérez en la apertura oficial del ejercicio 2026-2027, el tercero seguido en la antesala del fútbol profesional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Low Festival de Torrevieja cierra su cartel con uno de los artistas nacionales que más han despuntado en el 2026
  2. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, entra en la lista de morosos con Hacienda
  3. El colegio de una pequeña pedanía de Orihuela que se ha convertido en un referente nacional de innovación
  4. Suspenso para dos playas de Alicante y El Campello: castigadas con bandera negra
  5. El restaurante con terraza de Alicante que se ha colado entre los tres mejores de España
  6. Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación
  7. Esquerra Unida denuncia ante la UE y Antifraude el acto de inauguración del entorno de la Almadraba
  8. Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “Lo importante no es cuánto consume, es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes mal aislamiento el equipo va a tener que trabajar más”

El Hércules cierra un amistoso veraniego contra el Castellón

El Hércules cierra un amistoso veraniego contra el Castellón

Toni Gallego compromete a Barcala al admitir que sabía desde julio de 2024 que Rocío Gómez tenía una vivienda en Les Naus

Toni Gallego compromete a Barcala al admitir que sabía desde julio de 2024 que Rocío Gómez tenía una vivienda en Les Naus

Una delegación de Corea del Sur visita la sede del Tribunal de Marca de Alicante

Una delegación de Corea del Sur visita la sede del Tribunal de Marca de Alicante

Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Yolanda Díaz pide un acuerdo "de una vez por todas" para acabar con la corrupción

Vegara testifica que no tenía "función ejecutiva" ni poder de decisión cuando se produjo el supuesto fraude fiscal

EEUU impide que Machado provoque un terremoto político en Venezuela

EEUU impide que Machado provoque un terremoto político en Venezuela

El chalé Centella de La Vila se vuelve cómodo: la reforma de la oficina de turismo da nuevo aire al centenario edificio

El chalé Centella de La Vila se vuelve cómodo: la reforma de la oficina de turismo da nuevo aire al centenario edificio

Juzgan a un policía de Benidorm por filtrar datos de la Comisaría a redes de narcos

Juzgan a un policía de Benidorm por filtrar datos de la Comisaría a redes de narcos
Tracking Pixel Contents