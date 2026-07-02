El Hércules cierra un amistoso veraniego contra el Castellón

El Hércules disputará un partido amistoso ante el Castellón, conjunto de Segunda División, en el estadio Rico Pérez. Lo hará, según lo pactado por ambos clubes, el próximo 7 de agosto, en turno de tarde, seguramente con posibilidad de acceso a la grada para los seguidores blanquiazules. El duelo se producirá tres semanas antes de que dé comienzo oficialmente el tercer curso seguido de los alicantinos en Primera RFEF, que será el último fin de semana de agosto con la visita del Real Murcia también al estadio herculano.

El compromiso ante el equipo castellonense, que se disputará a las 19:30 horas, es el primero que confirma la entidad alicantina para la próxima pretemporada, que arrancará, presumiblemente, el 13 de julio. Antes está previsto que los futbolistas se sometan a los exámenes médicos y morfológicos habituales tras el periodo vacacional y la oportuna inactividad que conlleva. El Hércules no tiene aún definida la fecha final del regreso al trabajo de la plantilla, aunque todo hace indicar que el contacto con la pelota y el césped de Fontcalent será ese lunes.

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Anuncio oficial del partido de preparación que disputara el Hércules frente al Castellón, de Segunda División. / HCF

La intención del cuerpo técnico del Hércules es disputar entre siete y nueve compromisos de preparación para el inicio de la liga, que se desarrollarán a lo largo de siete semanas antes de reeditar el clásico en el Rico Pérez en la apertura oficial del ejercicio 2026-2027, el tercero seguido en la antesala del fútbol profesional.