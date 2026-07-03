Mercado de fichajes
El Hércules cumple su deseo de fichar a Víctor Narro
El atacante mallorquín llega a Alicante cedido por la Sampdoria italiana y firmar hasta junio de 2027
El deseo se ha cumplido. Víctor Narro vestirá la camiseta del Hércules la próxima campaña. Lo hará en calidad de cedido después de que la comisión deportiva acordara definitivamente el préstamo del atacante mallorquín con la Sampdoria italiana, propietaria de sus derechos deportivos después de firmarle por tres temporadas tras su salida del Nàstic el verano pasado.
Narro vestirá de blanquiazul hasta el 30 de junio de 2027 y el pacto sellado recoge la opción de adquirir al futbolista al final de su estancia en Alicante abonando un traspaso ya fijado mediante cláusula. Según el informe de la secretaria técnica, el balear es "es un atacante rápido, vertical y con gran capacidad de desborde. Habitual en cualquiera de las dos bandas, destaca por su velocidad, su uno contra uno y su facilidad para generar ocasiones de peligro".
El jugador regresó a la competición española en el pasado mercado invernal. Lo hizo tras aceptar la propuesta del Real Murcia, que pugnó con el Hércules para hacerse con sus servicios. El atacante, que ha cumplido 27 años, se ha despedido esta semana de la entidad grana, en la que estuvo toda la segunda vuelta y en la que incrementó su registro de asistencias hasta convertirse en el segundo mejor de la categoría desde su creación, igualado con otro exherculano, Álex Gallar, ambos con 27 pases de gol.
El atacante, propiedad de la UC Sampdoria, actualmente en la Serie B italiana, con vínculo laboral en vigor hasta 2028, es el futbolista que reúne las condiciones que la secretaría técnica blanquiazul anhelaba poner al servicio de Beto Company ya desde el pasado mes de enero. El mallorquín, que cumplió 27 años el mes pasado, es una pretensión herculana desde su salida del Nástic de Tarragona el verano pasado tras rubricar un ejercicio excelente con 6 tantos y 10 pases de valor gol. En ese momento, el más álgido de su carrera, el futbolista se decantó por la propuesta italiana después de quedarse a las mismísimas puertas del ascenso a Segunda División. Consideró que, para él, era el momento de subir de nivel y se marchó al Calcio, a su segundo escalón.
Las dificultades de adaptación le impidieron ser más regular y estar más presente en las alineaciones, así que en enero, cuando surgió la posibilidad, la Sampdoria vio bien que se marchara cedido al Real Murcia, que concretó su préstamo hasta final de temporada reservándose una opción de compra que finalmente no ha ejecutado pese a ser titular y determinante en la compleja salvación murcianista. Narro se unirá al resto del grupo el 13 de julio, en el arranque oficial de la pretemporada blanquiazul.
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