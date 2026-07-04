Yago Cantero, noveno fichaje del Hércules 2026-2027

Acuerdo cerrado y firmado. Yago Cantero, después de varias semanas de negociación se convierte en el noveno refuerzo del Hércules para la temporada 2026-2027, la tercera consecutiva en Primera RFEF, la segunda que arranca con la obligación única de regresar al fútbol profesional. El central navarro firma por dos campañas como blanquiazul después de rechazar la oferta de continuidad del Ceuta y de ser tentado por múltiples equipos, la mayoría de ellos integrados, como el cuadro alicantino, en la tercera planta del balompié nacional.

El zaguero, nacido en Bera hace 26 años, jugará en el Rico Pérez hasta el 30 de junio de 2028 y en el vestuario se reencontrará con Andy Escudero, con el que coincidió en el equipo de la ciudad autónoma siendo ambos pieza fundamental en el bloque albinegro que logró el histórico ascenso de los norteafricanos a Segunda División de la mano del extécnico del Eldense, José Juan Romero.

Yago Cantero, durante su segunda campaña en el Ceuta, en Segunda División. / AD Ceuta

Formado en Zubieta, en la cantera de la Real Sociedad, el nuevo central blanquiazul ha experimentado una progresión notable hasta su salto a LaLiga Hypermotion, donde su entrenador le ha retirado la confianza que le había otorgado antes de llegar allí. En su primer año en la AD Ceuta, a la que llegó el verano de 2024, lo jugó todo mientras estuvo disponible en aquel conjunto que ganó la liga. Disputó 31 partidos, todos titular y todos completos. Ni un minuto se perdió ese curso cuando entró en la convocatoria.

El ejercicio pasado lo comenzó integrado en el once inicial, pero la derrota en Valladolid (3-0), en el debut en la categoría de plata, le pasó factura. Perdió el favor de Romera, que para sellar la permanencia como recién ascendido ha preferido a Diego González, Carlos Hernández, Capa e, incluso, a Yann Bodiger, al que ha retrasado de posición. Tal vez por eso se ha pensado tanto su siguiente paso después de rechazar la propuesta para continuar siendo albinegro. El Hércules le ha ganado la partida a un buen puñado de clubes que han tratado, sin éxito, de hacerse con sus servicios.

Un líder muy comprometido

Yago Cantero, llamado a formar tándem con Javier Rentero en el eje de la zaga, destaca, según los informes, "por su fortaleza en el duelo, su juego aéreo, su buena salida de balón y excelente capacidad para liderar la línea defensiva", cualidades que casan con la idea de fútbol que preconiza Beto Company, quien necesita centrales rápidos y con buen manejo pelota para armar la acción ofensiva desde atrás en un bloque que asume riesgos en ataque para gobernar el juego.

Llega a Alicante después de haber disputado once encuentros en Segunda División, siete como titular y solo cuatro completos. Es la primera vez que le pasa porque, desde que debutó en el filial de la Real Sociedad en Primera Federación en 2022, ha sido indiscutible su presencia en el terreno de juego. Pese a su juventud ha vivido dos saltos de categoría aunque el primero (2021, desde Segunda B) de manera testimonial, siendo parte sustancial del trabajo semanal, pero sin presencia en liga.

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Rubén Cantero, central de 22 años del Hércules, que vuelve tras su cesión al Xerez Deportivo. / Álvaro Egea / HCF

El Hércules se asegura, sobre el papel y según su trayectoria, compromiso, solidez y competitividad con este central al que le ha firmado dos años después de llegar como agente libre. Es el noveno refuerzo estival, el tercero destinado a fortalecer la contención tras los acuerdos alcanzados con Miki Bosch, con quien comparte demarcación, y el lateral zurdo David López. Todos de propiedad blanquiazul, lo mismo que Rubén Cantero, que vuelve tras su cesión al Xerez Deportivo para volver a intentar hacerse un hueco en el equipo que primero le negó Rubén Torrecilla y en enero pasado, Beto, a pesar de que reúne muchas de las facultades que el preparador valenciano le exige a un central.