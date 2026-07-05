El Hércules presenta este lunes su campaña de abonos con una sola incógnita: la grada de animación

Con la planificación avanzada —ya están cubiertas las 18 fichas profesionales— llega el momento de activar la campaña de abonos. Eso ocurrirá este lunes. El Hércules pone en marcha, a una semana de que arranque oficialmente la pretemporada para el primer equipo, la venta de localidades para seguir el desarrollo del curso 2026-2027 en el José Rico Pérez. La única incógnita radica en la grada de animación, en determinar si finalmente se diluye entre los diferentes sectores del estadio o se le busca una ubicación fija.

Para que lo segundo ocurra, será necesario reunir a los posibles interesados en ocuparla para tratar de acordar en qué condiciones y bajo qué preceptos se lleva a término, algo que saltó por los aires en el tramo final del último ejercicio después de que varias de las agrupaciones que la integraban renunciaran a su espacio y a su intención de animar por desavenencias irreconciliables (en ese momento) con la propiedad de la entidad blanquiazul.

De momento, la situación no ha variado. Tampoco ha dado un paso al frente ningún colectivo decidido a coger el testigo de quienes armaron ese bastión de aliento al equipo de Beto Company en el inicio del curso 2025-2026. Tampoco quienes después, cuando estalló el conflicto, trataron de mantener vivo el soporte al equipo. Menos de 24 horas se sostuvo una tentativa que ahora mismo continúa en el aire.

Está prevista una reunión esta semana que entra con diferentes representantes de los posibles colectivos interesados en articular un sector de animación que canalice dentro del estadio el respaldo a la plantilla cuando juegue en Alicante. El Hércules, como SAD, ha manifestado en múltiples ocasiones, tanto pública como privadamente, que no se opondrá a la creación de un ente animador que lleve la voz cantante en el Rico Pérez siempre que el acuerdo que se selle se ajuste de pleno derecho a la normativa de seguridad vigente establecida por la Policía Nacional, avalada por la reglamentación de la Comisión Antiviolencia y recogida en la Ley del Deporte.

Aspecto de la grada de animación del Rico Pérez en el primer partido de liga de la temporada 2025-2026. / HECTOR FUENTES

Ningún miembro de la familia Ortiz estará presente en los posibles encuentros que se mantengan para que los mismos, si finalmente se producen, se desarrollen con absoluta naturalidad, sin sesgos de ningún tipo ni presiones. Si finalmente se logra alcanzar un acuerdo, el Hércules volverá a gozar de un foco de animación en el Rico Pérez, pero, de momento, la campaña de abonos se activará este lunes sin la seguridad de que este vaya a existir, con lo que la realidad vivida en la recta final del campeonato puede volver a repetirse a lo largo de toda la temporada, recayendo la responsabilidad de alentar a los jugadores en cada aficionado o aficionada que acuda a los partidos... con todo lo que eso comporta.

Precios congelados

No habrá alteraciones en los precios. El club reeditará los del curso pasado en todos los sectores, eso quiere decir que oscilarán, para quienes renueven sus pases, entre los 120 euros de las cuatro curvas y los dos fondos, a los 165 de Preferente, pasando por los 200 de tribuna alta, los 225 de Preferente Cubierta, los 340 de la Tribuna Delantera, los 370 de Tribuna Cubierta, y llegará hasta los 750 de los palcos VIP y los 1.000 del palco presidencial.

Quienes no hubieran retirado el pase de temporada completa el año pasado, abonarán más por obtenerlo este y, como siempre, los jóvenes y los jubilados dispondrán de un descuento en todas las modalidades de abono disponibles. En principio, la idea es que los portadores del carné de socio de la temporada 2026-2027 que renueven su asiento en el estadio tengan reservada su ubicación en la grada, seguramente, hasta el 15 de agosto. Después, se liberaría esa localidad.

Celebración en Alicante del último ascenso logrado por el Hércules después de ganar al Lleida en la última jornada de liga y proclamarse campeón de Segunda RFEF. / Áxel Álvarez

A pesar del desencanto provocado por el segundo curso sin presencia en el «play-off» de ascenso en otro ejercicio sin lustre, pobre en lo competitivo, no está previsto, inicialmente, rebajar los importes, que se congelan, al considerar que ya están muy ajustados y en ningún caso en el rango más alto que proponen clubes como el Real Murcia, que volverá a rivalizar con el Hércules por un hueco en el fútbol profesional junto a otros huesos muy duros como el Real Zaragoza, el Huesca, el Cartagena o el Alcorcón.

Existe una alta probabilidad de que se dé continuidad a la iniciativa que se impulsó el verano pasado y que se denominó abono ‘herculanos por el mundo’, con la que se pretendía facilitar a quienes estén fuera de Alicante durante el curso que sigan ligados al equipo. Incluía acceso a dos partidos de liga regular en el Rico Pérez (excluyendo la promoción de ascenso y el día del club, si lo hubiera) y, lo más importante, permite conservar la antigüedad, todo por 29 euros. Para solicitarlo bastó con escribir al correo de información del club, info@herculesdealicantecf.com, indicando los dos encuentros deseados durante la semana en la que se disputaron.

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Un aficionado del Hércules consulta su teléfono en la grada del José Rico Pérez de Alicante. / Jose Navarro

El club, como ha ocurrido en los anteriores veranos, ofrecerá a los socios que adquieran su carné a través de la web la posibilidad de recibir el documento físico (a modo de tarjeta) en sus domicilios facilitando la dirección el completar el trámite y añadiendo 3 euros al importe para los gastos de envío. La presentación de la campaña de abonos 2026-2027, su cartelería y sus vídeos de divulgación han sido elaborados por el departamento de Comunicación del Hércules Club de Fútbol.