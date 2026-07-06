El Hércules pone a la venta los abonos de la temporada 2026-2027

La campaña de abonos del Hércules para su tercera temporada seguida en Primera RFEF ya está en marcha. Se ha activado este lunes con un objetivo: superar los 10.000 socios a lo largo del curso, una cifra a la que únicamente llegará (y sobrepasará) si es capaz de armar un buen proyecto y, sobre todo, sumar puntas desde el inicio de la competición para ser, de vedar, un aspirante al ascenso.

"Hay sentimientos que no se explican. Se sienten. Se heredan. Permanecen aunque pasen los años. Porque ser del Hércules nunca ha dependido de la categoría, de una temporada o de un resultado. Es una forma de vivir Alicante. Una parte de quienes somos", asegura el discurso de presentación de esta iniciativa elaborada por el departamento de comunicación de la SAD blanquiazul encabezado por Joan Arjones.

"Porque el Hércules es mucho más que un club. Es historia compartida entre generaciones. Es una ciudad que encuentra en el blanco y el azul una parte de su identidad. Es el recuerdo de quienes nos enseñaron a querer estos colores y la ilusión de seguir transmitiéndolos a quienes vienen detrás", se expone en la divulgación de la campaña, que mantiene los precios de la temporada anterior en todas las ubicaciones.

Panel de precios de los abonos de temporada del Hércules para el curso 2026-2027 en Primera RFEF. / HCF

"Esta temporada queremos volver a vivirlo contigo. Volver a llenar las gradas de familias, amigos y herculanos que nunca dejaron de serlo, aunque la vida les llevara por otros caminos", describe la promoción de la iniciativa, bajo el lema "Nacimos para amarte", con la que el Hércules trata de acercarse a su hinchada después de dos años resueltos de forma muy gris en lo competititvo.

Condiciones

El abono de la temporada 2026-2027 permite el acceso a todos los partidos de liga regular que el Hércules dispute como local durante la competición. El club podrá establecer, si así lo considera oportuno, un Día del Club, es decir de pago para todos, cuyas condiciones serían comunicadas con la debida antelación. Cabe destacar que, en las últimas campañas, esto no ha sucedido.

Renovaciones y nuevos abonados

Los aficionados que renueven su abono de la campaña anterios disfrutarán de tarifas más reducidas. Los seguidores que se incorporen como nuevos socios durante este curso pagarán un 10% más sobre el precio fijado para las renovaciones.

Cartela promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027. / HCF

Abono familiar

Esta modalidad solo está disponible en las oficinas del club, no puede tramitarse online. Podrán acogerse las familias de primer grado formadas por un mínimo de dos integrantes. Esta promoción no es válida para los palcos VIP y Presidencial, ni para la Grada de Animacion.

Las condiciones sonlas siguientes:

El primer miembro abonará el importe íntegro del abono.

Desde el segundo integrante, cada miembro obtendrá un 35% de descuento sobre el precio correspondiente.

Para formalizar esta modalidad será necesario presentar el libro de familia junto con el DNI de cada integrante o, en su defecto, un certificado de empadronamiento conjunto.

Un joven herculano ondea su bandera durante la visita a Alicante del Europa. / Jose Navarro

Abonos para los más jóvenes

Carné Baby Herculano (hasta 5 años)

Los más pequeños podrán obtener su Carné Baby Herculano por un importe simbólico de 5 €.

Este carné no incluye asiento ni acceso al estadio, pero permite conservar el número de abonado desde los primeros años de vida. Para asistir a los encuentros será necesario disponer del Abono Infantil.

Abono Infantil (0 a 12 años)

Todas las zonas del estadio, excepto Tribuna: 25 € .

. Tribuna Alta, Tribuna Delantera y Tribuna Cubierta: 75 €.

Esta modalidad no estará disponible para Palco VIP ni Palco Presidencial

Abono "Soy herculano de oro"

Como reconocimiento a la fidelidad de quienes llevan más de cincuenta temporadas consecutivas acompañando al conjunto blanquiazul, el club volverá a entregar el Abono Oro de forma gratuita. Este pase permite ver en el estadio todos los partidos de liga regular que el Hércules dispute como local durante la temporada 2026-2027.

Cambio de ubicación

Los abonados que renueven su carné, pero no estén cómodos en su localidad o prefieran elegir una diferente, tienen derecho a cambiar de ubicación desde el inicio de la campaña de renovaciones de manera online, con el fin de facilitar su traslado a otra zona del estadio si así lo desean.

Aspecto de la grada de animación en el primer primer partido de liga de la temporada pasada. / HECTOR FUENTES

La Grada de Animación sigue

Esta temporada, la SAD propiedad de la familia Ortiz ha decidido que la denominada Grada de Animación, la que debe reunir a quienes lideren el soporte al equipo de Beto Company dentro del estadio, vuelva al lugar en el que se creó originalmente, el Fondo Norte.

Este espacio se mantiene pensando en quienes, libremente, deseen "vivir cada partido con intensidad, sientan el escudo como parte de su vida y quieran ser el impulso del equipo desde el primer hasta el último minuto", subraya el Hércules.

Esta decisión pretende devolver al José Rico Pérez "una de sus señas de identidad: el calor de un Fondo Norte unido, cantando, alentando y llevando en volandas al equipo en cada encuentro", reiteran en la entidad blanquiazul, antes de agregar: "El fútbol se juega sobre el césped, pero también se gana desde la grada. Volver a hacer del Rico Pérez un fortín: un objetivo común", sostiene la campaña de abonos.

Precios en la denominada grada de animación ubicada en el fondo norte del Rico Pérez. / HCF

¿Cómo afecta a los abonados de esa zona?

Los socios y socias que actualmente ocupen una localidad en el habitual Fondo Norte, exactamente en los sectores que ocupará la Grada de Animación, podrán renovar y conservar su asiento si así lo desean.

No obstante, deberán tener en cuenta que esta zona pasará a albergar a nuevos inquilinos con una energía diferente, "por lo que el ambiente durante los encuentros será especialmente activo y participativo", recuerdan desde el club.

El precio de los pases de temporada será el mismo que para el resto de localidades de ese fondo, por lo que el Hércules aconseja a aquellos abonados que prefieran un entorno más tranquilo valorar el cambio de ubicación durante el periodo de renovación.

Asimismo, no estará permitida la expedición de nuevos abonos infantiles (de 0 a 12 años) para las localidades integradas en la Grada de Animación, "con el objetivo de preservar el carácter y la dinámica propios de este espacio", esgrimen desde el club.

Fiesta de celebración del último ascenso logrado por el Hércules Club de Fútbol, conseguido en Alicante. / ÁXEL ÁLVAREZ

Jóvenes herculanos (de 13 a 25 años)

Los aficionados y aficionadas con edades comprendidas entre los 13 y los 25 años podrán disfrutar de un abono por 99 € en los siguientes sectores de la grada del José Rico Pérez:

Fondo Norte.

Fondo Sur.

Preferente Baja.

Preferente Cubierta.

Grada de Animación

Las localidades que corresponden a Tribuna no experimentan reducciones por edad y mantendrán los precios establecidos en la tabla oficial de la campaña.

Abono para personas con discapacidad

Los seguidores que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 50% podrán obtener su abono sin coste alguno. Esta modalidad no será aplicable en los palcos VIP ni Presidencial.

Para los abonados con movilidad reducida (discapacidad PMR) que adquieran su abono por primera vez será imprescindible presentar la documentación oficial acreditativa en el momento de la tramitación física. Para las renovaciones, no será imprescindible mostrarlo, dado que ya lo hicieron anteriormente, pero sí se le exige tramitarlo fisicamente (de manera presencial) en las oficinas del club.

Cartela promocional de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2026-2027 en Primera RFEF. / HCF

Herculanos y herculanas por el mundo

Esta iniciativa se mantiene pensado en todass las personas que se sienten herculanas y que, por motivos personales o profesionales, residen fuera de Alicante, pero desean seguir formando parte de la familia blanquiazul. Este abono, cuyo importe son 29 euros, incluye:

Acceso a dos encuentros de Liga regular durante la temporada.

Conservación del número y la antigüedad como abonado.

No recoge partidos de "play-off" ni aquellos designados como Día del Club.

Las solicitudes para su adquisición deben realizarse escribiendo a info@herculesdealicantecf.com, indicando el partido elegido durante la semana en la que se dispute.

Ventajas exclusivas para abonados

Ser abonado proporciona una serie de beneficios durante toda la temporada:

10% de descuento en el merchandising oficiales de la tienda del club, excepto en promociones especiales.

Acceso a campañas y ventajas exclusivas ofrecidas por las empresas colaboradoras del Hércules.

Las promociones no serán acumulables entre sí.

Venta física

Los aficionados podrán tramitar su alta o formalizar su renovación a través de la plataforma oficial de venta online y, posteriormente, también en las oficinas del club situadas dentro del José Rico Pérez. En los próximos días se activará la dispensa física (presencial) y esta se comunicará a través de los canales oficiales del club. De momento, solo se puede operar a través de la web blanquiazul.

Venta presencial de abonos en el estadio del Hércules en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Renovación de localidades

Los abonados y abonadas de la temporada 2025-2026 conservarán el derecho preferente sobre su asiento hasta el 21 de agosto de 2026. Una vez finalizado ese plazo, las localidades no renovadas ese día quedarán disponibles para nuevos socios desde el 22, una semana antes de que dé comienzo la competición oficial con la visita a Alicante del Real Murcia.

El verano pasado el plazo expiró el día 15, este se prorroga para no hacerlo coincidir con el posible regreso vacacional en día festivo.

Recibir el carné de abonado por correo

Quienes lo deseen, pueden ahorrarse el desplazamiento a las instalaciones del club para adquirir, cuendo esté disponible, el formato físico de su pase de temporada. El Hércules da la opción de solicitar el envío del carné a domicilio una vez iniciada la venta presencial. Este servicio tendrá un coste adicional de 3 € para cubrir los gastos postales.

Noticias relacionadas

Distribución del José Rico Pérez. / HCF

Para tramitar la adquisión online o la renovación del pase de temporada se puede pinchar en este enlace que conduce a la pasarela oficial de venta del Hércules Club de Fútbol y que ya está activada. "Somos historia. Somos sentimiento. Somos una parte de ti", reza el lema con el que se cierra el vídeo promocional que da por iniciada la campaña de abonos del Hércules de Alicante para el curso futbolístico 2026-2027. A ver...