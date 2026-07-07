Reunión clave el sábado para revitalizar la grada de animación del Hércules

En busca de una solución plausible que contente a todas las partes. Desafío complejo que, de momento, no tiene un desenlace favorable. Después de dos encuentros en los últimos 30 días más o menos constructivos entre el Hércules y parte de sus colectivos de animación, el club reactiva este sábado el diálogo con representantes de la Federación de Peñas, un cónclave al que todos los implicados en este conflicto desean que acuda también representación de la Curva Sur, la agrupación que ha liderado en las últimas temporadas el soporte al equipo blanquiazul dentro del José Rico Pérez y sobre la que todos los peñistas desean que recaiga la dirección del proyecto.

Las relaciones no atraviesan el mejor momento, pero tampoco el peor, de ahí que se antoje difícil, pero no imposible, dar con el modo de recortar la distancia que separa a estas alturas del verano a la SAD propiedad de la familia Ortiz y a la icónica peña que hace un año fue capaz de sellar un pacto que permitía a la directiva herculana dedicar una parcela del estadio mundialista a concentrar a los hinchas más activos del equipo alicantino en una de las curvas del fondo norte, la más próxima al aparcamiento.

Precios fijados para la grada de animación dentro de la campaña de abonos del Hércules en la temporada 2026-2027. / HCF

Las diferencias irreconciliables que provocaron la ruptura del convenio cerrado hace ahora un año no se han resuelto. El Hércules muestra su predisposición a avanzar en una negociación que abra la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, aunque no de cualquier modo. Tampoco el núcleo duro de la Curva Sur tiene intención de dar marcha atrás sin más a su decisión de dejar de animar adoptada hace meses, por lo que la probabilidad de que finalmente todo termine de manera favorable para los intereses del conjunto de Beto Company no es alta.

La misión de revitalizar la grada de animación se le ha encargo al abogado Pedro Heredia, actual vicepresidente segundo y consejero blanquiazul. Después de mucho debatir, finalmente se ha decidido dar espacio a la grada de animación dentro de la campaña de abonos, es decir que se alberga la esperanza de que sea ocupada para cumplir un desempeño vital para los objetivos deportivos del proyecto que lidera el preparador valenciano, esta vez desde el primer minuto. La intención inicial era depositar toda la responsabilidad en el letrado y el director de seguridad Juan Carlos Celdrán, pero con el paso de los días gana enteros que se sumen más representantes blanquiazules para ampliar la visión y, sobre todo, los posibles puntos de encuentro.

Fieles a la normativa de seguridad

Es fundamental que ninguna de las partes tenga la sensación de claudicar, de ceder, de aceptar o de ser objeto de chantajes, que si las conversaciones llegan a buen puerto sea porque existe entendimiento y voluntad de ayudar, de sumar en ambas direcciones. Al Hércules le maniata la Ley del Deporte y la reglamentación de Antiviolencia, que es muy clara a propósito de lo que se puede y lo que no se puede hacer en un estadio de fútbol, tanto a la hora de ingresar en el campo como una vez en el interior del recinto.

Imagen de archivo de la animación dentro del José Rico Pérez durante un partido del Hércules en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

La propiedad del Hércules no considera relevante que se acabe con los cánticos contrarios a la gestión ni con los desfavorables al dueño, no se puede coartar la libertad de expresión de nadie siempre que los métodos empleados se ajusten a derecho y a la normativa vigente, de modo que ese no será un escollo para que el cónclave se resuelva de manera positiva y que los asientos reservados en el fondo norte para ubicar la grada de animación en la temporada 2026-2027 se cubran libremente. El club sigue manteniendo que las multas impuestas el curso anterior a integrantes de la citada grada obedecen a mandato policial y que no existe manera de intermediar en esa cuestión porque escapa a sus capacidades. Son las fuerzas de orden público las que incoan esos expedientes sancionadores.

Noticias relacionadas

La misión de Pedro Heredia no va a ser fácil, pero el letrado acudirá a la cita con los peñistas este sábado con la mejor de las voluntades consciente de que todo el mundo se juega mucho después de ver el resultado de no tener animación activa en el campo en el tramo final de la campaña pasada.