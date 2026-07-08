El Hércules arranca este jueves la pretemporada

Una nueva temporada empieza a entrar en juego, en esta ocasión con Beto Company al mando de las operaciones desde el primer día. Antes del fuego real, que arrancará el último fin de semana de agosto ante el Murcia en el Rico Pérez, se debe perfilar el estado físico de todos los futbolistas y asumir los conceptos que el técnico va a querer implantar para conseguir el ansiado ascenso al fútbol profesional. La pretemporada está a punto de arrancar y lo hará con muchas caras nuevas, pero, también, con algunas que siguen a día de hoy con el futuro incierto.

A las órdenes de Beto Company, el Hércules encara una pretemporada ilusionante con nueve fichajes confirmados por el momento. La actividad arrancará este jueves y se extenderá hasta el sábado con tres jornadas en las que los integrantes de la plantilla blanquiazul, junto a un gran número de canteranos, se someterán a los correspondientes reconocimientos y pruebas médicas para confirmar el estado físico de todos. Después de estos chequeos médicos, el balón empezará a rodar para la plantilla blanquiazul el próximo lunes 13 de julio.

De esta forma, el Hércules arrancará el primer entrenamiento de la pretemporada, todo con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al debut ante el Murcia. Durante esta pretemporada, Beto tratará de inculcar sus objetivos e ideas a los jugadores para alcanzar un nivel óptimo. En su comunicado, el club narraba lo siguiente: "Durante estas próximas semanas, la plantilla desarrollará un plan de trabajo orientado a alcanzar las mejores condiciones físicas, técnicas y tácticas para afrontar con garantías los compromisos de la temporada 26/27".

36 futbolistas citados

Los jugadores citados para el inicio de la pretemporada componen un total de 36 entre el primer equipo y la cantera. Son los siguientes: Carlos Abad, Sandro Blazic, Marcos Mompeán, Adrián Lidón, David López, Javi Jiménez, Javier Rentero, Miki Bosch, Yago Cantero, Rubén Cantero, Carlos Peñaranda, Pablo López, Samu Vázquez, Jorge Galvañ, Ben Hamed, Álex Fidalgo, Javier Valverde, Mehdi Puch, Manu Rico, Roger Colomina, Alejandro Terol, Guti, Álex Jiménez, Oriol Soldevila, Pepe Traoré, Andy Escudero, Víctor Narro, Isaac Obeng, Borja Pérez, Rafael de Palmas, Eusebio "Sevi" Cortés, Antoñín, Alberto Toril, Fran Sol, Hamza y Bah Mohamed Djoulé.

Por otro lado, el club ha anunciado la configuración de un cuerpo técnico renovado que acompañará a Beto durante el próximo curso. El segundo entrenador será Alberto Segarra, el preparador físico Alberto Sánchez y el entrenador de porteros Diego De la Rosa. Asimismo, Daniel Barroso será el delegado, mientras que Andrés Valencia ocupará la labor de readaptador y Óscar Martínez la de nutricionista. Adrián Pagán y Rafa Bonmatí serán los fisioterapeutas esta temporada y Nivardo Henarejos será el responsable del área médica. Ramón Fernández será el doctor, Óscar García el utillero y, por último, Dani Palao se encargará del análisis a los rivales.

Hasta diez futbolistas de las categorías inferiores están citados para arrancar la pretemporada con el primer equipo. Estos son Adrián Lidón, Carlos Peñaranda, Pablo López, Javier Valverde, Alejandro Terol, Pepe Traoré, Borja Pérez, Eusebio "Sevi" Cortés, Hamza y Bah Mohamed Djoulé. El más joven en este arranque de curso será "Sevi" Cortés, ya que nació en el 2010, mientras que Pablo López lo hizo un año antes.

Como no podía ser de otra forma, los nueve fichajes confirmados hasta el momento están citados para arrancar la primera temporada con el Hércules. Desde el club se ha trabajado con rapidez para que el cuerpo técnico cuantos más activos mejor y pueda trabajar con ellos desde el primer día. Viendo el desempeño del resto de equipos de Primera Federación en el mercado de fichajes, el conjunto alicantino se encuentra entre los que más movimientos han hecho junto a entidades como el Nàstic de Tarragona, Zaragoza, Huesca o Jaén.

La competición oficial arrancará el último fin de semana de agosto, por lo que todavía restan más de cincuenta días para que el balón eche a rodar en el Rico Pérez de forma oficial. Durante este tiempo el club tendrá varios compromisos amistosos, todo con el objetivo de llegar en la mejor forma para vencer al Murcia y, más tarde, al Atlético Madrileño. Uno de estos partidos de verano será ante el Castellón el próximo siete de agosto en el Rico Pérez.