El Hércules vuelve a ser el rival del Alcoyano en el Trofeo Ciutat d'Alcoi

El Alcoyano-Hércules, un clásico estival. Ambos conjuntos, que mantienen unas excelentes relaciones institucionales, vuelven a cruzarse en un torneo veraniego. El conjunto de Beto Company se cruzará con el Deportivo, actualmente en Segunda RFEF, el próximo 14 de agosto. Será en el El Collao con motivo del 46º Trofeo Ciutat d'Alcoi, según han confirmado ambas franquicias a través de sus perfiles en redes sociales.

El duelo provincial, un pulso reiterado de las pretemporadas de ambos equipos, sobre todo en la pasada década, comenzará a las 19:30 horas en el estadio del conjunto alcoyano. Una hora antes, se producirá la presentación oficial del plantel de Fran Alcoy, que tratará, por segundo año seguido, de recuperar la plaza perdida en Primera RFEF en mayo de 2025.

El partido ante el conjunto de la montaña es el segundo que confirma la SAD propiedad de la familia Ortiz para la campaña que arranca el último fin de semana de agosto, con la visita del Real Murcia a Alicante. El primero que se anunció se disputará ante el Castellón el próximo 7 de agosto, en el estadio José Rico Pérez.

Fin de las vacaciones

El Hércules, cuya periodo de preparación tras el regreso de las vacaciones arranca hoy mismo, viernes, tiene previsto concretar, al menos, seis envites de pretemporada más, aunque todavía no se han acabado de sellar los rivales a los que se enfrentará antes de que dé comienzo la competición oficial con el clásico de la Primera RFEF.

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El cuadro blanquiazul tiene por delante siete semanas para adaptar el nuevo proyecto a las necesidades futbolísticas de su entrenador antes de arrancar el curso con uno de los rivales más potentes que se va a encontrar a lo largo de la temporada 2026-2027, uno que al que había sido habitual medirse en este segmento estival de adaptación, algo que, de momento, no está descartado al ser un examen muy válido en un contexto de viaje cómodo para los dos clubes.