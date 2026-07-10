Movistar Plus mantiene su apuesta por la liga del Hércules

Movistar Plus prorroga su compromiso con la Primera Federación y continuará ofreciendo la competición durante la temporada 2026-2027. Retransmitirá la temporada completa en su dial 53, seleccionando los 10 partidos que considere más relevantes de cada jornada para emitirlos en directo, y el resto de encuentros estarán disponibles en el lineal del canal en diferido, para que los aficionados puedan seguir la competición al completo.

Este curso reunirá a equipos históricos con una enorme masa social y un gran atractivo deportivo. Además el Hércules, estarán Real Zaragoza, Real Murcia, Huesca, Mirandés, Extremadura, UD Ibiza, Alcorcón o Gimnàstic de Tarragona, además de filiales de primer nivel con la presencia de Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Villarreal B, Bilbao Athletic o Deportivo B y que también aspiran al ascenso a LaLiga Hypermotion.

La Primera Federación mantiene un formato de dos grupos de 20 equipos, con ascenso directo para los campeones de cada uno de ellos y un "play-off" entre los clasificados del segundo al quinto para decidir las otras dos plazas de Segunda. Una competición marcada por la igualdad, el talento emergente y el ambiente de algunos de los estadios con más pasión del fútbol español.

La Primera Federación forma parte de una oferta de fútbol imbatible. Junto a ella se puede vivir la Supercopa de la UEFA, un partido por jornada de Primera División, de la UEFA Champions League, de la Premier League, de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey Mapfre, además de una selección de partidos internacionales y LaLiga Hypermotion al completo, a través de su oferta por tan solo 9’99€, seas del operador que seas.

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Y con el paquete Fútbol Total de la oferta miMovistar, se puede acceder al completo a las mejores competiciones nacionales e internacionales: la recta final del Mundial 2026, LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, Supercopa de la UEFA, Copa del Rey Mapfre, Supercopa de España, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League; la Premier League, The Emirates FA Cup, la Serie A, la Bundesliga, la Liga Argentina, el Brasileirao, The Emirates FA Cup, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la Primera Federación.