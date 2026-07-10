Televisión
Movistar Plus mantiene su apuesta por la liga del Hércules
El operador televisivo anuncia que retransmitirá en directo 10 partidos de Primera RFEF todas las jornadas en su canal 53
Movistar Plus prorroga su compromiso con la Primera Federación y continuará ofreciendo la competición durante la temporada 2026-2027. Retransmitirá la temporada completa en su dial 53, seleccionando los 10 partidos que considere más relevantes de cada jornada para emitirlos en directo, y el resto de encuentros estarán disponibles en el lineal del canal en diferido, para que los aficionados puedan seguir la competición al completo.
Este curso reunirá a equipos históricos con una enorme masa social y un gran atractivo deportivo. Además el Hércules, estarán Real Zaragoza, Real Murcia, Huesca, Mirandés, Extremadura, UD Ibiza, Alcorcón o Gimnàstic de Tarragona, además de filiales de primer nivel con la presencia de Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Villarreal B, Bilbao Athletic o Deportivo B y que también aspiran al ascenso a LaLiga Hypermotion.
La Primera Federación mantiene un formato de dos grupos de 20 equipos, con ascenso directo para los campeones de cada uno de ellos y un "play-off" entre los clasificados del segundo al quinto para decidir las otras dos plazas de Segunda. Una competición marcada por la igualdad, el talento emergente y el ambiente de algunos de los estadios con más pasión del fútbol español.
La Primera Federación forma parte de una oferta de fútbol imbatible. Junto a ella se puede vivir la Supercopa de la UEFA, un partido por jornada de Primera División, de la UEFA Champions League, de la Premier League, de la UEFA Europa League y de la Copa del Rey Mapfre, además de una selección de partidos internacionales y LaLiga Hypermotion al completo, a través de su oferta por tan solo 9’99€, seas del operador que seas.
Y con el paquete Fútbol Total de la oferta miMovistar, se puede acceder al completo a las mejores competiciones nacionales e internacionales: la recta final del Mundial 2026, LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, Supercopa de la UEFA, Copa del Rey Mapfre, Supercopa de España, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League; la Premier League, The Emirates FA Cup, la Serie A, la Bundesliga, la Liga Argentina, el Brasileirao, The Emirates FA Cup, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la Primera Federación.
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