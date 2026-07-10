Palabra de capitán del Hércules: Carlos Abad dice que solo le vale "el ascenso" a Segunda

Quinta temporada en Alicante, todas siendo relevante, regular, comportándose como el futbolista blanquiazul más rentable de la última década, el único superviviente de los refuerzos firmados por Paco Peña, que llegó a la secretaría técnica solo unos pocos días antes que el guardameta, uno de sus primeros fichajes tras sustituir en el cargo a Carmelo del Pozo. Nadie ha acumulado desde entonces más partidos que en el Hércules. 132 suma como blanquiazul. La temporada pasada fue la única en la que no acabó siendo el hombre con más minutos de campo de toda la plantilla. Solo los canteranos Jorge Galvañ y Rafa de Palmas, que entonces eran meros aspirantes a ocupar plaza en el primer equipo a corto plazo, han sobrevivido en el vestuario desde su aterrizaje en El Altet procedente del Atlético Baleares, en el que no jugó. La salida de Nico Espinosa al Mirandés anunciada el pasado 29 de junio, sitúa al arquero de Santa Cruz de Tenerife como estandarte de un vestuario que vuelve a aspirar a lo máximo en una campaña, la 2026-2027, con enorme competencia en la pugna por el salto de categoría, la mayor de las tres que, de momento, lleva en primera RFEF.

Con excelente color de piel, perfecto de peso, alegre y convencido de que por fin este será el año, Carlos Abad pone fin a sus vacaciones con la meta inexcusable de devolver a la franquicia alicantina al fútbol profesional. Eso sí, para no empezar cargando con una presión innecesaria, el meta insular recordó que existen dos vías para lograrlo y ambas son igual de válidas, siendo campeón, o después de superar dos eliminatorias de "play-off", una carrera para la que se clasifican del segundo al quinto clasificado de cada grupo.

"Tengo ganas de volver a vivir cosas bonitas y empiezo a trabajar con mucha ilusión. Este tiene que ser nuestro año después de la irregularidad y los altibajos que tuvimos el curso anterior", ha admitido el portero, al que una operación de apendicitis apartó de la titularidad en el segundo tercio del campeonato, una circunstancia que le había sido ajena hasta entonces, en la que únicamente se había perdido dos encuentros, ambos por decisión técnica en el final de temporada, cuando ya no había nada en juego, para premiar a quien entonces le trataba de hacer competencia bajo los palos, Iván Martínez.

Demasiada competencia... en todos los sentidos

Carlos Abad, que se ha sometido a los diferentes exámenes médicos y físicos que ha preparado el cuerpo técnico para calibrar el estado del plantel, está convencido de que existe mucha desigualdad entre el nivel competitivo de los dos grupos que conforman la tercera categoría nacional. "El dos está claro que es el más difícil", recordando que, además del Hércules, uno de los históricos que siempre parte en el vagón de favoritos, este curso toca pelear contra Real Zaragoza, Huesca, Real Murcia, Cartagena, Alcorcón, Ibiza o Nàstic, además de los filiales de los equipos de Champions League, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Madrid.

"La camiseta, los nombres y el escudo importan poco si no lo demuestras en el campo", recuerda el capitán del equipo alicantino, que en su primer día de vuelta de vacaciones subrayó lo mal que lo pasaron algunos grandes, de los llamados a subir originalmente, el ejercicio anterior, en el que Gimnàstic salvó la categoría en el Rico Pérez en la última jornada de liga.

Carlos Abad, durante un calentamiento previo a un partido de liga la temporada pasada. / Álvaro Egea / HCF

"Hay muchos favoritos y equipos fuertes. Además de Zaragoza y Huesca están el Ibiza, Algeciras, Castilla, Atlético de Madrid B… Va a estar muy competido", ha defendido Abad, que está convencido de haber dado continuidad a Beto Company en el banquillo pese a no lograr el objetivo para el que fue contratado inicialmente es un punto a favor del nuevo proyecto. "Cuando se trabaja bien y le das continuidad a esa tarea hay más opciones de que el objetivo se cumpla", considera el guardameta insular a pesar de que el preparador valenciano le obligó a vivir una situación anómala en su posición, la de rivalizar semana a semana con el otro portero por un lugar en el once titular.

Sandro Blazic vuelve a ser su principal obstáculo para seguir sumando partidos de liga a su currículum. El alemán, aún convaleciente de la lesión en la muñeca que sufrió en el tramo final de la temporada, una de las irrupciones más deslumbrantes de los últimos tiempos en el conjunto alicantino aprovechando al máximo su primera oportunidad, tardará más que él en coger el pico óptimo de forma. A pesar de ello, el capitán del equipo no le ve como una amenaza, sino como alguien cercano del que aprende viviendo una relación de la que pueden beneficiarse ambos, y también el equipo. "Yo, por mi forma de ser, desde hace años, intento ayudar siempre a la gente joven y crear un ambiente de trabajo sano", sostiene Abad. "Cuando a Sandro le tocó jugar, lo hizo muy bien. Tuvo mala suerte con la lesión de muñeca al final", recordó Abad, que no se atrevió a garantizar la continuidad del cancerbero del Colonia en Alicante si el club recibe una buena oferta por él: "Si Sandro (Blazic) se queda en el equipo, estoy convencido de que sumará".

Alessandro Blazic, de espaldas, después de ser suplente en un partido con el Hércules, en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

"No sé qué tiene pensado el club. Su situación es delicada porque, después de lo que hizo el año pasado, seguro que hay oportunidades para él y para el Hércules", reiteró el portero, dejando la puerta abierta al posible traspaso del germano, que podría seguir los pasos de Carlos Rojas, vendido hace dos semanas por 350.000 euros a un club de la Premier de Ucrania.

Refuerzos justificados

Carlos Abad valoró positivamente la renovación de la plantilla que se está ejecutando este verano, necesaria tras el fiasco vivido, y destacó que el cuerpo técnico "ha trabajado bien para encontrar los perfiles que quiere el míster". "Habrá más opciones y más competencia y eso es bueno porque hará subir el nivel del equipo", ha sustanciado Abad. En su primera toma de contacto con la pretemporada, el capitán blanquiazul envió un mensaje a los aficionados para que les apoyen en el Rico Pérez, a los que pidió que se "ilusionen" con el nuevo proyecto.

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"Todo empieza por ahí. Nosotros lo estamos, tenemos muchas ganas y nos gusta ver a la gente ilusionada. Cuantos más se suban al barco, mejor para remar todos juntos", indicó el portero solo un día antes de que la SAD propiedad de la familia Ortiz, a través de su vicepresidente segundo, Pedro Heredia, busque desencallar el conflicto que mantiene la incertidumbre de si se poblará, o no, la Grada de Animación prevista en la campaña de abonos.