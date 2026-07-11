El Hércules renuncia a Calavera para comprar a Aitor Gismera

Todo tiene un límite, las esperas por los futbolistas, también. Josep Calavera no regresará al Hércules. La comisión deportiva ha decidido renunciar a la contratación del futbolista del Tenerife, muy del gusto de Beto Company, para centrarse en la adquisición del mediocentro sub-23 Aitor Gismera, que es el jugador elegido para completar el centro del campo blanquiazul para la temporada que viene. La SAD propiedad de la familia Ortiz negocia con el Real Betis el traspaso del joven madrileño, que tiene contrato en vigor con el club sevillano hasta el 30 de junio de 2027.

El acuerdo en las condiciones laborales de Gismera parece alcanzado, al menos verbalmente. Las partes se están intercambiando la documentación para acabar de perfilar un pacto a tres bandas que satisfaga al internacional en categorías inferiores de la Roja, al cuadro verdiblanco y al propio Hércules, que únicamente seguirá adelante con este movimiento si al final del mismo se queda con los derechos deportivos del mediocentro de posición.

Josep Calavera, después de golpear la pelota durante un partido con el Hércules tras ser cedido por el Tenerife en enero pasado. / LOF

El verano pasado, después de varios intentos de asentarse (o por lo menos contar) en el ideario de Diego Pablo Simeone como recurso plausible para el primer equipo del Atlético de Madrid, el mediocampista decidió buscar una salida del filial rojiblanco, tratando de allanar (y moldear) de alguna forma su sueño de llegar a Primera División, que siempre es más sencillo, en apariencia, desde una cantera con presencia en la élite. Finalmente cuajó el convenio y se marchó a Sevilla, donde empezó siendo titular.

Cartela del anuncio del traspaso de Aitor Gismera al Real Betis procedente del Atlético de Madrid. / RBBP

Con experiencia de sobra en Primera Federación, la gris campaña del conjunto andaluz, que ha terminado perdiendo la categoría y cayendo a Segunda RFEF, le ha pasado factura hasta el punto de ser factible ahora su salto a Alicante, solo un curso después de haber dado el paso más importante de su carrera dejando su casa y el cobijo de una cantera sólida como la atlética. Ahora, con 22 años, le ha seducido el proyecto blanquiazul a pesar de que en Fontcalent le tocará competir con Ben Hamed, Roger Colomina, Manu Rico, Alex Fidalgo y Mehdi Puch, así que no le resultará sencillo adueñarse de la titularidad. A pesar de ello, está convencido de ganarse su sitio en un sistema en el que su especialidad (la misma que exhibía Calavera) es fundamental para el desarrollo del juego en un fútbol que asume bastantes riesgos atrás para gobernar los partidos.

Decidido a triunfar

Aitor Gismera ha sido internacional sub-15, sub-16 y sub-19 con la selección española. Participó en 84 encuentros oficiales con el Atlético Madrileño, con el que logró el ascenso a Primera Federación en 2023. Debutó en el primer equipo en un amistoso conta la Ponferradina y fue convocado en otra ocasión para un choque de Champions League frente a la Lazio, aunque no saltó al campo. El curso pasado, en el Betis B, vivió 23 partidos de liga, 13 como titular, pero solo 8 los jugó completos. Nunca ha marcado desde su debut en 2022.

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Aitor Gismera, a la izquierda de la imagen con el dorsal 20, durante la última visita del Betis B al José Rico Pérez. / ALEX DOMÍNGUEZ

El entorno del futbolista está convencido de que lo tiene todo para triunfar, que le falta que le den "la oportunidad en un grande". El Hércules lo es, pero el nivel de exigencia y de atención mediática desde el primer minuto es tan alto, que nunca es fácil caer de pie. El preparador valenciano, que este lunes, 13 de julio, empieza a trabajar con todo el plantel disponible, cree en él, lo mismo que la secretaría técnica encargada de que acabe cristalizando un acuerdo que ahora está en un punto crucial: el del intercambio de la documentación para afilar todos los detalles. Si no hay desavenencias importantes, el centrocampista de Getafe se convertirá en el décimo refuerzo del mercado estival de fichajes... y no será el último.